Josh Hart, el corazón arrítmico de los mejores Knicks del siglo: "Soy el sirviente del equipo, no tengo ego"

Todo equipo que valga en el baloncesto de élite necesita un cerebro que lo ordene. Ahí está Jalen Brunson para los Knicks, que repartió 14 asistencias por primera vez en un partido de playoffs. Todo equipo que aspire a ser campeón también necesita un alma libre que se crezca en el caos. Ahí está Josh Hart para los de Nueva York, el corazón arrítmico del equipo que determina el pulso y el destino de un grupo que está a dos victorias de hacer historia para su franquicia.

El polivalente jugador de 31 años firmó su mayor anotación en un partido de playoffs (26 puntos) para poner el 2-0 frente a los Cleveland Cavaliers en las Finales de Conferencia Este. "Soy el sirviente del equipo, no tengo ego", afirmó con humildad al terminar el encuentro.

Venía Hart de quedarse pálido durante el último cuarto que remontaron los de Mike Brown para forzar la prórroga en el primer partido. Apenas dos minutos disputó en el tramo decisivo, después de empezar a mil revoluciones un partido que terminó observando desde el banquillo, para frustración suya y júbilo de su equipo.

Sin él, los Knicks levantaron 22 puntos en contra para acabar venciendo en la prórroga, gracias en parte a los tres triples del hombre que había entrado en su sitio, Landry Shamet. Pero lo que el perímetro te da, también te lo quita, y viceversa. Josh Hart, que había conectado en uno de sus cinco intentos desde la distancia el martes por la noche, arrancó el segundo partido de la serie igual de mal, con un cero de tres. Pero en lugar de tirar la toalla, siguió lanzando y metió cinco de sus ocho siguientes.

"Como farolas para un borracho"

El plan de partido le estaba funcionado a los Cavaliers, dejando liberado al jugador rival menos fiable desde el triple, hasta que todo se torció. Hart venía de promediar un 41% de acierto en temporada regular, el mejor registro de su carrera con diferencia, pero Kenny Atkinson, técnico rival, confiaba en que Hart se derritiera bajo la presión. La verdad es que nunca ha sido especialmente efectivo en este aspecto, pues siempre ha destacado por ser uno de los mejores reboteadores de la NBA.

El jugador de 1,93m tiende a ser irregular, a cometer fallos flagrantes y pecar de nerviosismo, pero también a ejercer de héroe en los momentos críticos. Lo volvió a ser contra todo pronóstico en este duelo que pecó de velocidad hasta que él mismo se la imprimió, y en el que afinó la puntería a pesar de lo que marcaba la tendencia matemática.

Sobre las estadísticas tuvo Hart una respuesta que provocó más de una risa en rueda de prensa, citando a Jay Wright, su entrenador universitario: "Son como farolas para un borracho. Puedes apoyarte en ellas, pero no te llevarán a casa". Los números decían que Hart estaba teniendo un 12,5% de efectividad desde lejos, pero no dejó que el desacierto pasado afectara las oportunidades del futuro, y respondió convirtiendo el 62,5% de sus tiros siguientes.

Jarrett Allen, el pívot de los Cavs que le defendió como si todavía estuviera en época de covid, defendió la estrategia fallida y cumplimentó a su contrincante: "Hay que seguir las estadísticas, seguir confiando en la intuición del entrenador. Mis felicitaciones para él por cambiar el partido e impactarlo de otra manera".

Los mejores Knicks del siglo XXI

Van nueve victorias seguidas para los Knicks, que sueñan con alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999. No cabe duda de que el actual equipo es el mejor del siglo XXI, pues habían sido dos décadas de fracasos hasta que llegaron Jalen Brunson y Josh Hart a la franquicia neoyorquina en la temporada 2022/23.

Gran parte de la resurrección se le atribuye al base, por ser la estrella que estabiliza y lidera con su innata creatividad, pero no hay que olvidarse de su compañero con el que compartió habitación en Villanova. Una amistad que ha trascendido el escenario universitario para transformar una histórica franquicia que llevaba demasiados años en el anonimato. Desde el cambio de milenio y antes de su llegada, los Knicks sumaban 8 victorias en playoffs. En cuatro años ya han ganado 33, alcanzando dos Finales de Conferencia de forma consecutiva.

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Del mismo modo que los Knicks encontraron en esta pareja dos pilares sobre los que construir un equipo competitivo, Josh Hart pudo asentar los fundamentos de su nómada carrera en la ciudad "que nunca duerme". Ingresó a la NBA en 2017 tras proclamarse campeón de la NCAA en 2016 junto a Brunson, quien permaneció otro año y revalidó el título en 2018. La primera experiencia de Hart en la mejor liga del mundo fue con los Lakers, donde coincidió con LeBron James y despuntó por su energía y carisma antes de ser traspasado a New Orleans. Con los Pelicans estuvo tres temporadas, y tras medio curso en Portland aterrizó en la gran manzana. Nada más llegar, los Knicks encadenaron nueve victorias seguidas, finalizaron quintos, se cruzaron con Cleveland y ganaron la primera serie de playoffs de la última década. Ese mismo rival se interpone ahora en el camino hacia el primer título desde 1973. Mucho sudor y sangre se ha derramado desde entonces, pero con el corazón de Hart, la ciudad de Nueva York vuelve a latir con más ilusión que nunca.