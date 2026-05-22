Jonatan Giráldez y un reencuentro en la cima: "Al Barça siempre le desearé lo mejor, excepto este sábado"

Reencontrarte con el lugar donde creciste, siendo otro, es difuso. Deja ese gusto amargo de recuerdos bonitos que, con el contexto actual, parecen otros. Cogen otra dimensión. Jonatan Giráldez puede que no viva de la manera que le hubiera gustado su reencuentro con el Barça, el club donde debutó como entrenador y que le encumbró como el técnico con más Champions del equipo femenino. Ahora dirige a las líneas enemigas culers, a todo un OL Lyonness que se está reconstruyendo bajo su batuta.

“Tienen jugadoras diferentes, por ejemplo con Pajor en ataque. Pero no ha cambiado la identidad, la intención de presionar en todos los partidos y disfrutar con el balón. Es un privilegio jugar contra el Barça, les desearé siempre lo mejor, excepto mañana, que queremos ganar nosotras", reflexionó Jonatan Giráldez antes de la gran final en Oslo. Conoce a la perfección a las futbolistas del Barça y esa arma, de doble filo, también la tienen en su mano las jugadoras culés.

"El mayor número de registros"

“Creo que son un muy buen equipo en la presión alta, en transición; creo que es un bloque que en acciones a balón parado domina muchos registros del juego. Colectivamente, lo que tenemos que hacer como equipo es dominar el partido, de la manera que habitualmente hacemos. No me gustaría jugar de una forma diferente a la que hemos hecho durante toda la temporada. Es cierto que hay que adaptar estructuras y roles, pero creo que a nivel de identidad tenemos muy claro lo que queremos hacer. Tenemos que dominar el mayor número de registros", confesó el técnico de Vigo antes de la final.

Y es que Jonatan habrá cambiado de equipo, pero la identidad de su fútbol sigue intacta. Adaptándola a sus nuevas adeptas, pero manteniendo innegociable la manera de trabajar. "No me conformo con llegar a la final; si hemos llegado hasta aquí es porque tenemos la ambición de querer ganar mañana. Es cierto que, analizando el contexto y la evolución de la temporada, este año hemos tenido nueve jugadoras nuevas, lo que complica competir al máximo nivel en este primer curso todas juntas. Pero no es una excusa; lo que hemos hecho es buscar un equilibrio entre lo que queremos ser, construir y competir. Estoy muy contento con lo que hemos conseguido", añadió el entrenador, que contó que desde su llegada se ha implementado una nueva manera de entrenar tanto dentro como fuera del campo.

Noticias relacionadas

Aventura corta en EEUU

En Oslo, se verá las caras con el equipo que dejó. Su aventura corta por Estados Unidos, ya en un equipo del conglomerado de Michelle Kang, terminó pronto con su llegada a Lyón. La propiedad quería hacer resurgir al equipo que atesora en sus vitrinas ocho trofeos europeos hasta la fecha, con la convicción de que, más pronto que tarde, puede sumar el noveno. El principal obstáculo: el Barça.