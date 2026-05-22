Cambio de etapa
Iniesta inicia su etapa como entrenador en Dubái
Entrevista a Andrés Iniesta: "No siempre todo es bonito, ni para mí ni para nadie"
Andrés Iniesta ha dado finalmente el paso de ser entrenador y lo hará debutando en el Gulf United emiratí. El exfutbolista, que reside actualmente en Emiratos Árabes Unidos, iniciará su carrera en los banquillos del club de segunda división árabe.
El exbarcelonista relevará así en el cargo a David Iglesias, también español, y anterior técnico del conjunto fundado en 2019 que actualmente ocupa la décima posición de la clasificación. El equipo nació primero como academia de formación y después dio el salto al fútbol profesional dentro de la pirámide de ligas de Emiratos Árabes Unidos.
Dos ascensos consecutivos
El club ganó notoriedad porque logró dos ascensos consecutivos muy rápido siendo campeón de la UAE Third Division en 2021-22 y campeón de la UAE Second Division en 2022-23. Con eso se convirtió en el primer club del fútbol emiratí en lograr ascensos consecutivos desde la tercera hasta la segunda división profesional en tan poco tiempo.
Iniesta, considerado uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol y símbolo del estilo del FC Barcelona y de la generación dorada de la selección española iniciará allí su nueva etapa vital en el banquillo. El manchego llevaba tiempo preparándose para este momento.
Tras poner fin a su carrera como futbolista profesional después de sus etapas en Japón y Emiratos, Iniesta comenzó a formarse como entrenador y a involucrarse en distintos proyectos vinculados al desarrollo del fútbol base y la gestión deportiva. Su llegada al Gulf United encaja además con la filosofía del club, muy enfocada en la formación de jóvenes talentos y en la construcción de una identidad futbolística moderna e internacional.
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