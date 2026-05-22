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Guardiola confirma que deja el Manchester City después de 10 años: "No me pregunten por qué me voy. Sé que es el momento. Nada es eterno"
El técnico catalán pone fin a una década en que ha ganado 20 títulos y el club anuncia que seguirá ligado como embajador global del grupo
Ya es oficial. Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City a final de temporada, tras diez años en el club y la conquista de 20 títulos, entre ellos seis Premier League y una Liga de Campeones. Pese a que tenía un año más de contrato, Guardiola ha decidido poner punto y final a su carrera en Inglaterra y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido en el Etihad Stadium de los 'Sky Blues' ante el Aston Villa.
En un comunicado del club y un mensaje del propio Guardiola en redes sociales, la salida del mito del City se hace realidad. Su texto ha buscado tocar la fibra del seguidor del City, sabedor que con el técnico catalán ha vivido los mejores años de la entidad. Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global y "brindará asesoramiento técnico a los clubs del grupo".
“Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: ‘Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido’”, recita en el vídeo Guardiola.
“Y qué buenos tiempos hemos vivido juntos. No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno es el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City".
“Esta es una ciudad construida con trabajo duro. Con esfuerzo. Se ve en el color de los ladrillos. En la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Las fábricas. Los Pankhurst. Los sindicatos. La música. Simplemente la Revolución Industrial y cómo cambió el mundo. Y creo que llegué a entenderlo, y mis equipos también".
“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera".
“El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y estabas ahí. Viajes a Estambul, cuando también estabas ahí".
“Recuerdo el ataque al Manchester Arena, cuando esta ciudad le mostró al mundo lo que significa la verdadera fortaleza. Sin ira. Sin miedo. Solo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida".
“Recuerdo la pérdida de mi madre durante la pandemia y cómo este club me apoyó en todo momento. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba. Cris [su expareja], mis hijos, toda mi familia, estuvieron ahí como siempre. Khaldoon [el presidente del City], tú también estabas ahí".
“Jugadores, no olviden: cada instante, cada momento, yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado".
“Así que, ahora que mi tiempo llega a su fin, sean felices. Oasis ha vuelto".
"Damas y caballeros, gracias por confiar en mí".
"Gracias por impulsarme".
"Gracias por quererme".
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