Flick está "cien por cien motivado" para igualar a Cruyff y Guardiola con la tercera liga consecutiva

La temporada ha sido dura. Y la próxima lo será aún más. Este sábado acaba la segunda campaña de Hansi Flick en el Barça y ya vislumbra las dificultades que presentará la tercera, José Mourinho aparte. Conoce también el reto que tiene ante sí más allá de la dichosa Champions League: ser el tercer entrenador del Barça que conquista tres ligas consecutivas.

Los nombres de los dos predecesores están escritos con letras mayúsculas en la historia del Barça. Johan Cruyff ligó cuatro (el récord absoluto) entren 1991 y 1994); Pep Guardiola se paró en tres (2009 a 2011). "Estoy cien por cien motivado", aseguró Flick que, sin embargo, no se ve cumpliendo en el Barça los diez años de permanencia de Guardiola en el City.

"Tendré 70... Pep es más joven", bromeó, antes de recuperar la trascendencia para dimensionar la obra de Guardiola. "Diez años en un club de este nivel es increíble", dijo con admiración Flick, consciente de que esa duración únicamente con una colección considerable de títulos. Veinte, en el caso de Guardiola.

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"Siempre he dicho que es el mejor del mundo por todo lo que ha mostrado su equipo en estos diez años y por cómo lo gestionó incluso cuando las cosas no marcaron bien. Siempre buscó soluciones para que ele quipo mejorara. Esta cantidad de títulos es excepcional"; reconoció antes de emplazarle, "a que vuelva pronto, que descanse un poco, se tome el tiempo que necesite, y vuelva".