El delirante final del Lleida CF: un salvador transformado en estafador

Parecía extraño que un inversor se hiciera cargo de la abultada deuda del Lleida CF, club que acaba de descender de la Tercera RFEF a la Lliga Èlit. Pero Marc Torres, un abogado que se ha propuesto nadar contra corriente, aseguró hace unos días que "un empresario francés, con pasaporte británico, del sector hotelero y la restauración" había firmado el compromiso de hacerse cargo del primer pago de 1,8 millones de euros que la entidad debe a Hacienda y Seguridad Social. Tan extraño parecía que al final no hay nada. Solo un inversor fantasma.

En realidad, Torres, adjunto a la presidencia, asegura haber sido víctima de una estafa que, a la práctica, condena a la entidad leridana a la inminente desaparición. Sometido a un proceso concursal, tiene de plazo hasta el 5 de junio para tapar su masivo agujero. Ya nadie se hace ilusiones. "No hay alternativa, no hay futuro", sentenció el abogado en una comparecencia de prensa.

El globo se ha pinchado de una forma delirante. Torres explicó que convocó al supuesto empresario a una reunión en su despacho particular y que ahí fue detenido por los Mossos d’Esquadra y puesto a disposición judicial. Al parecer, según el relato del adjunto a la presidencia del Lleida CF, "cuando es el momento de dar el paso para poder hacer efectivos los pagos y compromisos me doy cuenta de que hay algo que no acaba de cuadrar". Dice detectar que la identidad que presenta esta persona es falsa, así que procede a la denuncia. Por un presunto delito de estafa y falsedad documental.

Entre la euforia y el escepticismo

El acuerdo contemplaba que este inversor fantasma, del que no reveló el nombre, iba a asumir con su patrimonio personal, aparte de los 1,8 millones necesarios de inmediato, "los gastos a los que no llegue el club durante siete años". Cuando hace una semana el abogado informó de que todos los papeles estaban ya firmados, la euforia de algunos seguidores del Lleida CF se mezcló con el escepticismo de muchos otros. Torres habló ya este miércoles con tono de rendición. "He hecho todo lo que he podido para salvar al club".

El Lleida CF. / Archivo

La losa es demasiado pesada y el final de la historia, el predecible. El fútbol en Lleida se ha acostumbrado a este tipo de desenlaces. Lo vivió con la histórica UE Lleida, luego con el Lleida Esportiu y ahora con el Lleida CF, muertes siempre agonizantes por una sucesión de malas gestiones. Por eso un grupo de potentes empresarios locales dio un paso adelante y fundó una alternativa, el Atlètic Lleida, pero no ha logrado seducir a los aficionados más ruidosos del Camp d’Esports. Está saneado en lo económico, pero no en lo social. Y encima ha descendido a Tercera División.

Ante semejante división, la Terra Ferma parece condenada a seguir sin un proyecto unitario que facilite el retorno del fútbol de élite a estadio cuyo estado, dicho sea de paso, tiene mucho por mejorar.