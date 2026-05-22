El Espanyol despide la Liga con una fiesta ante la Real Sociedad: "Sería bonito acabar con un nueve de nueve"

La cita final de la Liga del Espanyol no tendrá el dramatismo que muchos vaticinaban hace apenas 10 días. Los triunfos contra el Athletic en Cornellà y ante Osasuna en Pamplona certificaron la salvación del equipo perico y espantaron los fantasmas de un descenso que no merecían los hombres de Manolo después de una primera vuelta de ensueño manchada por los 18 partidos seguidos sin ganar de 2026. Ahora toca poner el broche de oro al curso con una victoria que podría catapultar a los pericos en la clasificación.

Está la Liga en un pañuelo y el cuadro blanquiazul encara la última jornada en undécima posición. Según los resultados, podría acabar incluso séptimo, pero también el 17º, un amplio rango que también tiene repercusiones económicas. Por ejemplo, el club que termine cuarto por la cola se llevará 3,23 millones de euros por derechos de televisión, mientras que el séptimo percibe 16,15 millones, justo el doble de lo que sumaría el Espanyol si se queda como está ahora, en la 11ª plaza.

"La opción fácil y cobarde"

"Queremos ganar delante de nuestra afición. Iremos a por el partido desde el primer minuto, sería bonito acabar con tres victorias seguidas y un nueve de nueve", dijo este viernes Manolo González, que sigue pendiente de su futuro. "No he hablado con Monchi. La última palabra la tiene el club, que está por encima de todo. Ahora no toca hablar de esto. Hay tiempo de sobras para tratar mi futuro", agregó el técnico, feliz por lograr el objetivo pero con un sabor agridulce por no prolongar las sensaciones de la primera vuelta. "El año acaba bien, pero podría haber acabado mucho mejor", reconoció.

El preparador gallego aseguró que jamás pensó en arrojar la toalla. Ni en los peores momentos. "Nunca. Estaba convencido. Igual que al perder en Oviedo estaba convencido de que ascenderíamos o que la temporada pasada nos salvaríamos... No estoy en los sitios por estar. Era un problema global, ojalá hubiésemos ganado un partido antes. No estaba dando saltos de alegría pero no estaba vencido. Si no me hubiese ido. Era la opción fácil y cobarde", proclamó Manolo.

La carambola para la Conference

Para acabar séptimo y lograr el billete para la Conference, se requieren una serie de carambolas. Los pericos deben golear a la Real para aspirar a un empate a puntos con el Getafe, al que deberían limar el average general (-12 ahora para los catalanes, -7 para los madrileños). Otra opción pasaría por un triunfo ante los vascos y un triple empate final a 48 puntos con Getafe y Athletic o cuádruple agregando al Rayo.

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Los dos triunfos sumados contra los 'leones' meterían en la Conference a los pericos en esa combinación loca en la que sería imprescindible un triunfo de los bilbaínos en el Bernabéu. La Real Sociedad, mientras, acumula seis partidos sin ganar desde su éxito en la final de Copa contra el Atlético del pasado 18 de abril. En su anterior encuentro cayó ante el Valencia en casa en el último suspiro (3-4).