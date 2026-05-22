La banca niega el aval a Enrique Riquelme para optar a la presidencia del Real Madrid

Malas noticias para Enrique Riquelme. Después de confirmar su intención de presentar su candidatura al Real Madrid este jueves, la banca española habría negado el aval bancario al empresario, según han informado fuentes financieras a Europa Press. Un requisito innegociable para poder presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, convocadas por Florentino Pérez hace unos días.

El Banco de Santander se lo habría denegado

Según Europa Press, "Riquelme afirma disponer del aval bancario por el 15% del presupuesto del club (unos 187 millones de euros), requisito establecido en los estatutos para optar a la presidencia del club blanco, pero dicho aval no procede de entidades españolas". La agencia de noticia afirma que "el Banco de Santander ha denegado expresamente el aval". Lo que ha provocado que ´"el presidente de Cox estaría negociando con bancos internaciones la estructuración de dicho aval".

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Después de notificar este jueves su intención de presentar su candidatura, la Junta Electoral debe validar que cumple cada uno de los requisitos exigidos (antigüedad como socio, nacionalidad española y aval del 15% del presupuesto), para lo que cuenta con un plazo para presentar la documentación, incluida la del aval que le habría denegado el Santander. Solo una vez confirmado todo, será admitido como candidato a la presidencia del Real Madrid como alternativa a Florentino Pérez.ticia en elaboración)