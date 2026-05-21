Sergio Ramos y Five Eleven se quedan sin inversor mexicano: la venta del Sevilla se complica y está en el aire

El Sevilla Fútbol Club afronta días definitivos que marcarán un antes y un después en su centenaria historia. Aunque el principio de acuerdo para la compraventa de la entidad de Nervión estaba completamente suscrito y cerrado entre las familias mayoritarias y el grupo liderado por Sergio Ramos, un inesperado y drástico giro de los acontecimientos ha puesto la histórica operación al borde del abismo.

Según ha adelantado ElDesmarque, el proyecto encabezado por el camero y el fondo Five Eleven Capital ha sufrido su golpe más letal: el grupo de inversión mexicano que iba a aportar el principal músculo financiero se ha descolgado de la operación.

Este grave retroceso deja a Sergio Ramos y su grupo sin los fondos disponibles para acometer el traspaso de poderes. A esta hora, los compradores trabajan en una búsqueda exhaustiva de financiación alternativa, pero no encuentran banco de primer orden que avale las trascendentales garantías de pagos exigidas por los vendedores y que ya informó El Correo de Andalucía que era el centro del problema días atrás.

El aspecto más grave de la situación es el factor tiempo. El periodo de exclusividad legal del que goza el grupo de Ramos expira el próximo 31 de mayo (siendo el viernes 29 el último día hábil bancario). Si antes de esa fecha límite no se presentan los avales necesarios para cubrir una operación que, sumando la asunción de la deuda y la obligatoria ampliación de capital posterior, se proyecta casi hasta los 450 millones de euros, todo el acuerdo quedará en papel mojado.

Este miércoles, de hecho, tendrían que haberse personado en la notaría para firmar el proceso de venta como puede saber este medio, pero por dicho lugar nadie ha pasado en toda la jornada. Y no hay quien avale la compra a contrarreloj.

Acciones bajo la lupa y cargas internas

A esta asfixia financiera se suman las complejidades técnicas del propio paquete accionarial en venta. Tal y como apunta El Desmarque, durante el proceso de verificación jurídica llevado a cabo en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán para acreditar las más de 86.000 acciones implicadas -el 88% del capital social-, se detectó que no todo el capital está limpio. Si bien se cumple con el mínimo del 60% de títulos libres de cargas para validar la firma, existen paquetes sobre los que pesan prendas y embargos.

Fuentes del club aseguran a El Correo de Andalucía que "las acciones embargadas, unas 12.000 o 13.000 -con cargas y que están a favor de dos acreedores- no son el problema para paralizar la venta". Hay acciones de sobra para cumplir el contrato al margen de los embargos, algo que comprobó el propio abogado de Sergio Ramos, Julio Senn. Todo radica en que no tienen el dinero, que los inversores mexicanos se han ido y los días pasan cada vez más rápidos hasta ese 31 de mayo marcado en rojo para una venta cada día más en el aire.

Fuentes cercanas a la negociaciones son tajantes ante esta problématica: "Los vendedores, con la resistencia a acreditar los fondos que han mostrado el grupo inversor a lo largo de estos meses, combinada con los bulos que van surgiendo a pocos días de que se cierren los plazos, confirma sus temores de que no hay nada detrás de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, desgraciadamente.".

La parcela deportiva, ya sin Antonio Cordón, supeditada a la venta y en stand by

Todo este terremoto institucional echa por tierra cualquier atisbo de estabilidad en el terreno de juego. La incertidumbre absoluta en los despachos paraliza por completo la planificación deportiva de la próxima temporada.

Dicha parcela, además, quedó de forma oficial sin referencia tras confirmarse la rescisión de contrato de Antonio Cordón, quien ejercía como director general de fútbol del Sevilla y que iba a ser reemplazado, no como tal, por Marc Boixasa, CEO de Five Eleven que vendría a ejecutar las labores que Ferrán Soriano, Director Ejecutivo de City Football Group, por ejemplo, lleva a cabo en dicho conglomerado internacional.

Cordón ha puesto fin de manera prematura a su aventura en Nervión sin dejar futuras plusvalías tras sus dos mercados de fichajes pasados.

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Sin dinero garantizado en la mesa, sin un comprador con avales reales y sin figuras representativas para confeccionar la plantilla, el futuro del Sevilla se dirime en una cuenta atrás cada vez más angustiosa y en una venta que podría colapsar en este final de mayo.