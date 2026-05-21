Los festejos azulgranas
La plantilla del Barça también celebra la Liga en Port Aventura
Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y otros jugadores acudieron este jueves al parque temático, que abrió en exclusiva para ellos y sus familias.
El Barça celebra la Liga con una cena en Castelldefels por todo lo alto
Horas después de festejar la Liga en una cena por todo lo alto en Castelldefels, la plantilla del Barça continuó con sus celebraciones. Varios futbolistas del primer equipo, como Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Pau Cubarsí y Marc Bernal acudieron este jueves por la tarde al parque temático de PortAventura World, que abrió en exclusiva para ellos y sus familias.
Por segundo año consecutivo, los jugadores del Barça y sus acompañantes se lo pasaron en grandes en la atracciones del resort situado entre Vila-seca y Salou. El Dragon Khan, Shambala, Hurakan Condor, Furius Baco y la montaña rusa 'Uncharted: el Enigma de Penitence' fueron algunas de las instalaciones visitadas por los azulgranas.
Espacio solidario
Pedri y Ferran Torres visitaron también PortAventura Dreams Village, el espacio solidario de la Fundación PortAventura que acoge a niños con enfermedades graves y a sus familias durante periodos de recuperación, a quienes entregaron un balón firmado por todos los jugadores.
Los futbolistas cerraron su jornada en el parque temático con una cena en un restaurante del emplazamiento. El equipo volverá a entrenar este viernes con vistas al último partido del curso, que tendrá lugar el sábado en Mestalla contra el Valencia.
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