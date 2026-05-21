Patri Guijarro, futbolista del Barça: "Sin trabajo, yo no estaría aquí"

Ser líder no depende de un cargo. En realidad, es mucho más importante tener la confianza y la admiración de quienes te rodean que no una etiqueta que te nombre nada. Para el vestuario del Barça, Patri Guijarro (Palma, 1998) es la líder en muchos sentidos. Es a quien acudir cuando hay dudas, cuando aparecen los miedos o cuando la inseguridad te acecha tras un entrenamiento. Es esa sonrisa amable, esa conversación segura. De cara a la final de la Champions de este sábado frente al Olympique de Lyon (18.00 h.), la centrocampista será una de las referentes en el campo. Por ello quiere mantener la tranquilidad, los pies en el suelo y vivirlo como siempre hace.

¿Cómo está siendo esta semana?

Tenemos muchísimas ganas ya de que llegue el sábado. A mí me gusta estar tranquila y hacer igual las cosas para estar centrada el día del partido.

¿Cómo visualiza el duelo?

Digno de una final. Una final difícil. Piensas, a veces, que la segunda parte va a ser matadora, pero es que la primera también va a ser difícil. Requerirá concentración desde el principio y posiblemente se decidirá en detalles.

El Lyon sería el peor rival. El más duro porque os lo habéis encontrado en más situaciones diferentes. Vivisteis la final de Budapest (derrota 4-1 en 2019), Turín (derrota 1-3 en 2022) y Bilbao (victoria 2-0 en 2024).

Es un equipo muy completo. Es verdad que a nosotras nos gusta más tener la posesión. Pero ellas también son capaces de tener el balón, son buenas. Pero es que también son muy buenas al contraataque. Tienen jugadoras muy rápidas, muy potentes. Con tres pases te generan peligro y ocasiones de gol. Creo que ahí es donde vamos a tener que estar más atentas.

Patri Guijarro, jugadora del Barcelona, posa para EL PERIÓDICO. / Jordi Otix / EPC

Y también está en el banquillo Jonatan Giráldez. Os conoce muy bien y vosotras también a él. ¿Cómo condiciona eso la final?

Sí, nos conoce muy bien. Estuvo tres años aquí, pero nosotras hemos evolucionado. Tenemos otro staff, otro entrenador y hemos mejorado mucho. Y él también tiene a otras jugadoras. Nos conocemos mucho entre las futbolistas y también planteamos cada partido de forma diferente. Pueden pasar muchas cosas a pesar de conocernos tanto.

Después de la derrota en Lisboa contra el Arsenal del año pasado, ¿cómo se afronta ahora Oslo?

Pues con más ganas [ríe]. Somos exigentes y lo queremos ganar todo, porque para eso entrenamos cada día. Pero también relativizamos. Llegar en su día a cinco finales consecutivas era muy difícil, y llegar a la sexta consecutiva es increíble. Se dice rápido, pero es muy complicado. Evidentemente, nosotras, como cada día, vamos a intentar dar nuestra mejor versión e ir al cien por cien, pero también hay que relativizar.

Oslo es un destino lejano y el desplazamiento está siendo complicado. Y venimos de finales como Lisboa o Bilbao, donde la gente pudo desplazarse de una manera más fácil.

Totalmente. Mi familia, tanto en Lisboa como en Bilbao, estuvo prácticamente toda y no es el caso ahora. Evidentemente, ojalá pudiese ser así. Ya sabíamos dónde era la final, pero bueno, confío y espero que haya muchos 'culers' apoyándonos porque lo vamos a necesitar.

Todo el mundo habla de ti como una líder de vestuario, pero desde un punto discreto: la que siempre está, la que controla. ¿Cómo te ves tú ahí?

No sé muy bien cómo definirme. Quizás diría que mi objetivo es que todo el mundo se sienta cómodo y bien. Que pueda ayudar y aportar cosas tanto dentro como fuera del campo. Yo quiero que la gente se sienta así. Valoro mucho todo lo que me dicen y lo llevo a eso: a que se sientan cómodas jugando conmigo y fuera del campo. Sentir que les ayudo, que podemos hablar libremente de alguna jugada o de alguna mejora que tengamos que hacer. Para mí eso es lo que realmente importa, porque creo que es lo que nos va a hacer mejores.

Patri Guijarro, jugadora del Barcelona, posa para EL PERIÓDICO. / Jordi Otix / EPC

Ahora habéis vuelto a ese centro del campo que enamora a todo el mundo: Alexia, Aitana y tú. ¿Se juega diferente cuando estáis las tres?

Sí que es verdad que jugar con Alexia y Aitana, las mejores, es muy fácil. Además tenemos un entendimiento y una coordinación muy buena. Y por suerte se ha visto reflejado en los resultados. Es muy difícil conseguir esa coordinación y ese entendimiento, sobre todo siendo tres jugadoras distintas y muy diferentes. Creo que eso también ha ayudado a que el juego sea tan bueno.

Clara Serrajordi y Vicky López han estado este año muy presentes dentro del campo. ¿Cómo las has ayudado a asentarse?

Pero te voy a decir una cosa: para mí Vicky y 'Serra'… Ojalá sigan con esta mentalidad y con esta humildad que tienen, y con esa capacidad de trabajo. Para mí van a ser las mejores. Tienen una capacidad de adaptación, de entender el juego y de querer mejorar increíble. Te vienen y te preguntan, están concentradas cada día y en cada ejercicio sienten que pueden aprender algo. Yo creo que eso es lo que las está haciendo tan buenas, y que siendo tan pequeñas ya puedan jugar así... Tengo mucha debilidad por ellas y ojalá sigan con esta mentalidad, porque van a llevar al club donde se merece estar.

Al final, parte de tu legado también es eso: que las jugadoras más jóvenes no solo quieran parecerse a ti como futbolista, sino también como persona.

Totalmente. Ya me conocéis. Como persona, creo que es una de las cosas más importantes. Tener los pies en la tierra, la cabeza amueblada, ser humilde… Creo que eso te lleva a ser mejor. Y por suerte Vicky y 'Serra' lo son. Pero tienen que seguir siéndolo y seguir trabajando muchos aspectos. Creo que son conscientes y por eso creo que, para mí, serán las mejores. Pero tienen que mantenerlo todos estos años.

Dejar de lado el 'brilli brilli' que envuelve a veces el futbol, centrarse en mantenerse dentro de una 'normalidad' relativa.

Sí, totalmente. Pienso que puedes pasar de arriba a abajo muy fácil. Y sin trabajo yo no estaría aquí, evidentemente. Sin exigencia, sin concentración y sin toda la ayuda que me han dado. Pero también gracias a ser pesada, a querer mejorar. Evidentemente, mis compañeras y mi staff han tenido mucho que ver, pero para mí la clave está en querer ser mejor y en todo lo que implica ese trabajo; para mí es donde está la clave.

¿El trabajo le gana al talento?

Es difícil esa pregunta. Porque para mí el talento marca la diferencia, y el trabajo también. Pero creo que si trabajas mucho y no tienes ese talento, igual no puedes marcar esa diferencia. Aunque el trabajo tiene que estar para llegar a ser la mejor.

Patri Guijarro,jugadora del Barcelona, posa para El Periódico a pocos días de la final de la Champions ante el Lyon. / Jordi Otix / EPC

Últimamente estás entrando en muchas quinielas para el Balón de Oro. Todo el mundo empieza a pedirlo para ti. ¿Cómo te sientes frente a eso?

No me gusta mucho esa parte del 'brilli-brilli', como sabes. No me gustan mucho los focos. A mí me gusta sentirme valorada por las personas que tengo alrededor. Porque yo quiero dar mi mejor versión cada día, tanto dentro como fuera del campo. Lo he dicho antes: que la gente se sienta a gusto y que pueda ayudar en todas las facetas. A esa parte del 'brilli-brilli' no le doy importancia. Creo que no me va a ayudar a ser mejor. Son extras que valoro y recibo de buena manera, pero para mí lo importante está en el campo y en el vestuario.

Hablabas de encontrar la calma antes de estos días clave. ¿Dónde la encuentras?

Estando tranquila y visualizando el sábado, pero tampoco de forma excesiva. Teniendo esas pequeñas horas de fútbol, ese trabajo dentro del entrenamiento, esas horas de vídeo y esos momentos de visualización de la final. Pero sin excederse. También creo que es bueno distraerse y llevar un día a día normal. No saturar las tardes. Puede ser que en otros momentos del año haya tardes muy agitadas, pero esta semana no he querido tenerlas.

¿Cuáles son esos hobbies o esas maneras de desconectar?

Estas semanas, al venir tantas cosas por delante, también tienes temas de organización. Si tienes clases, poder tener esos momentos de clases sin estar estresada. Y momentos para socializar también, evidentemente.

Poner el foco quizás en otras cosas más allá del fútbol, que también son importantes para ti. Hace poco protagonizaste una acción junto a la Fundación CRAM de protección de la fauna marina.

Soy una persona amante de los animales y me gustan muchísimo. Siempre he querido tener esa parte de ayudar y de ser solidaria, y a lo mejor no había encontrado la manera. Y creo que con la Fundación CRAM hemos hecho muy buen 'match'.

Al final son inquietudes, buscar ir más allá. No quedarse solo en “Patri la futbolista”, sino definirte de más maneras.

Sí, un poco también como soy yo, mi personalidad, lo que me gusta. Creo que también esa alegría que tengo y esa parte más reservada, juntarlas un poco y poder enseñar más cómo soy.

Es gracioso porque te vemos en las fiestas siendo la número uno, pero luego en el día a día tienes mucha calma. Son como las dos caras de la misma moneda.

Me gusta que me veáis así porque, en realidad, no soy nada calmada. Soy bastante hiperactiva. Sí que tengo mis momentos, evidentemente, pero vivo mucho desde la alegría y desde sentirlo todo intensamente, al cien por cien. Me gusta que incluso cosas pequeñas, como decir “esta noche vamos a cenar sushi”, para mí sean emocionantes. Vivo todo un poco así y también quiero mostrarlo.

Te están empezando a conocer poco a poco. ¿Cómo crees que la gente te percibe o cómo te gustaría que lo hiciera?

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Me gustaría que me considerasen buena persona, que sé que engloba muchas cosas. También alegre y muy accesible. Como te digo, vivo todo muy intensamente, incluso cosas que no voy a vivir yo, sino ilusiones de otras personas. Y sobre todo me gustaría transmitir esa alegría y esa diversión que me gusta sentir.