La Mitja Marató de Barcelona agota los 40.000 dorsales en solo una semana

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks vuelve a batir registros. La prueba, que se disputará el 14 de febrero de 2027, ha cerrado inscripciones tras agotar los 40.000 dorsales disponibles en apenas siete días, un nuevo sold out histórico que confirma el crecimiento imparable de la carrera barcelonesa.

El ritmo de venta fue fulgurante: 10.000 dorsales desaparecieron en los primeros 48 minutos y 20.000 en solo tres horas. La organización destaca, además, el perfil cada vez más internacional y joven del evento, con corredores de 120 nacionalidades, un 41% de participación femenina y más de la mitad de inscritos menores de 35 años.

El salto de la prueba en los últimos años refuerza su condición de gran cita popular del calendario atlético. En 2019 reunió a 19.000 corredores y corredoras, una cifra que ha ido creciendo de forma sostenida hasta alcanzar el techo de 40.000 inscritos para 2027, siempre con el reto de mantener la calidad de la experiencia tanto en el circuito como en los servicios al participante.

Referencia internacional

El concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, celebró el éxito de una carrera que considera ya una referencia internacional. Escudé enmarcó este nuevo récord dentro de la apuesta de la ciudad por los grandes eventos deportivos y señaló que, tras el Grand Départ del Tour, el objetivo es que la Mitja Marató y la Zurich Marató de Barcelona sean dos de los acontecimientos deportivos más importantes de la capital catalana en 2027.

Desde RPM Sports, Cristian Llorens remarcó la satisfacción de la organización, pero también la responsabilidad que supone acoger a 40.000 participantes. El reto, explicó, será estar a la altura de una demanda que ha superado todas las previsiones y garantizar que cada corredor viva una experiencia memorable en una prueba que combina rapidez, ambiente festivo y proyección internacional.

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La comparecencia también sirvió para anunciar el crecimiento de la Zurich Marató de Barcelona, que pasará de 32.000 a 37.000 dorsales y ya supera los 15.000 inscritos para su próxima edición. Con ese incremento, la maratón barcelonesa se consolida entre las más populares de Europa y confirma el buen momento del atletismo popular en la ciudad.