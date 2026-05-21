Fútbol
Manuel Neuer jugará a los 40 años su quinto Mundial ante la ausencia por lesión de Ter Stegen
El capitán del Bayern regresa a la 'Mannschaft' para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá
El legendario guardameta Manuel Neuer, de 40 años, jugará su quinto Mundial después de que el técnico Julian Nagelsmann lo incluyera en la lista de seleccionados dada a conocer este jueves.
El capitán del Bayern de Múnich había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección, pero la ausencia por lesión de Marc-André ter Stegen, quien había salido en el pasado mercado de invierno del Barcelona para probarse en el Girona, ha pesado demasiado. Más aún ante el irregular rendimiento mostrado por los dos porteros que acompañan a Neuer en la lista, Oliver Baumann (Hoffenheim) y Alexander Nübel (Stuttgart).
Neuer, que conquistó la Copa del Mundo en Brasil en 2014, podrá participar así en su quinto Mundial. Algo que, hasta no hace tanto, parecía utópico dado que su último partido con la selección alemana, con la que ha sido internacional en 124 partidos, fue en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, con derrota frente a la campeona España
Suscríbete para seguir leyendo
- Desgracia para Fermín: pasará por el quirófano por una fractura y se queda sin Mundial
- Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”
- El Barça celebra la Liga con una cena en Castelldefels por todo lo alto: Laporta aclamado, Araujo teñido de azul, Lamine con su nueva novia...
- El regreso de Mourinho devuelve al Real Madrid a las trincheras: confrontación, victimismo, polarización...
- El Barça regala una victoria a un emocionado Lewandowski, que se despide sin poder marcar
- Martín: 'Sé que el show siempre debe continuar, pero deberíamos reflexionar sobre ello
- El ciclista Jaume Guardeño, trasladado al Institut Guttmann después de varias semanas en coma
- Pep Guardiola se va del Manchester City, según medios británicos