Manuel Neuer jugará a los 40 años su quinto Mundial ante la ausencia por lesión de Ter Stegen

El legendario guardameta Manuel Neuer, de 40 años, jugará su quinto Mundial después de que el técnico Julian Nagelsmann lo incluyera en la lista de seleccionados dada a conocer este jueves.

El capitán del Bayern de Múnich había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección, pero la ausencia por lesión de Marc-André ter Stegen, quien había salido en el pasado mercado de invierno del Barcelona para probarse en el Girona, ha pesado demasiado. Más aún ante el irregular rendimiento mostrado por los dos porteros que acompañan a Neuer en la lista, Oliver Baumann (Hoffenheim) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Noticias relacionadas

Neuer, que conquistó la Copa del Mundo en Brasil en 2014, podrá participar así en su quinto Mundial. Algo que, hasta no hace tanto, parecía utópico dado que su último partido con la selección alemana, con la que ha sido internacional en 124 partidos, fue en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, con derrota frente a la campeona España