Lesiones, exageraciones y un agarrón de pelo: los Thunder igualan las Finales del Oeste con un triunfo marcado por los incidentes

Si la memorable actuación que protagonizó Wembanyama el lunes fue el primer partido de unas Finales del Oeste más visto de toda la historia de los playoffs de la NBA, el segundo ha sido uno de los más comentados por sus espectadores. Fue un encuentro que tuvo de todo, menos las dos prórrogas que resolvieron el anterior. Desde lesiones a errores arbitrales que acabaron decantando la balanza a favor de los Thunder (122-113), obligados a ganar para igualar la serie contra los Spurs. Shai Gilgeous-Alexander lo bordó con 30 puntos, la mayoría desde la media distancia, lejos del alcance de Wembanyama que no dominó la pintura como de costumbre.

En el duelo de pívots se concentró la mayoría de atención mediática. A un lado, el alien francés que venía de anotar (41 puntos) y rebotear (24) como nadie desde Wilt Chamberlain. Al otro, la pareja de torres que forman Isaiah Hartenstein y Chet Holmgren. No lograron frenarle por las buenas en su primer asalto, así que adoptaron una estrategia algo menos ética en la segunda emisión de la saga. Hartenstein agarró del brazo a Wembanyama en repetidas ocasiones, ante la pasividad de los árbitros. El germanoestadounidense se vio involucrado tanto de forma involuntaria como voluntaria en varios episodios de la película de acción. Ni Arnold Schwarzenegger se atrevió a tanto para cargarse a sus enemigos.

Humillación y agarrón

La permisividad de los zebras enfureció a la estrella de los Spurs, que terminó el partido con 21 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones a pesar de todo. Hartenstein no paró de pelearse bajo el aro para ganar la posición y atrapar hasta ocho rebotes ofensivos. No todo fue sucio por parte suya, pero quedó en evidencia cuando cometió la falta, no señalada, más grave de todas. Sin opción ya de llegar a la pelota, agarró del pelo a Stephon Castle, el base rival que minutos antes le había humillado con un poderosísimo mate en su cara. A pesar del highlight, no fue la noche del jugador de 21 años: acumuló otras ocho pérdidas, que sumadas a las once del otro día suponen un pésimo récord en la historia de los playoffs de la NBA: “Parte de esto se debe al cansancio, pero a estas alturas de la temporada, realmente no hay excusa”, admitió Castle tras el partido.

La presión asfixiante de los Thunder surtió efecto contra una retaguardia rival damnificada por las lesiones, forzando 21 pérdidas en total. Ya sin De’Aaron Fox desde el primer partido, los Spurs perdieron a otro regateador perimetral en Dylan Harper, que acaba de ser nombrado entre los cinco mejores novatos de la liga por su excelente temporada. Victor Wembanyama, que se convirtió en el primer jugador en promediar 30 puntos y 20 rebotes en los dos primeros partidos de una serie de playoffs desde Shaquille O'Neal en las Finales de la NBA de 2001, asumió parte de la responsabilidad: “Tenemos que ayudar a los principales manejadores a cuidar el balón, siendo agresivos”.

Desconcierto general

Los de Oklahoma también habían perdido a Jalen Williams a los 7 minutos de partido, pero sus suplentes estuvieron a la altura y se hincharon hasta los 57 puntos. Para los Spurs no había capacidad de respuesta posible ante tal profundidad de plantilla, a pesar de que el veterano McLaughlin anotara sus dos intentos de triple en los siete minutos que disputó. Del banquillo visitante solo Keldon Johnson superó los 13 minutos, y se quedó en un 33% de acierto en tiros de campo. Dobló Harrison Barnes su presencia en pista respecto al lunes, pero quedó retratado en otra jugada polémica más que los Spurs reclamaron como exageración de Isiah Joe al recibir un bloqueo.

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De lo mismo se quejaron los miembros de la franquicia de San Antonio cada vez que Shai se iba al suelo tras un lanzamiento. El base de los Thunder apenas lanzó seis tiros libres, bastante por debajo de sus promedios habituales, que se sitúan en nueve intentos. No necesitó más el MVP de las últimas dos temporadas, que sacó los pasos prohibidos para levantar al equipo en un partido que dejó una última escena de lo más curiosa, lejos de los focos televisivos, pero a la vista de algunos aficionados. En mitad del encuentro, por alguna extraña razón, el escolta de los Spurs Carter Bryant, entró a los lavabos públicos en lugar de ir a su vestuario. Una situación que resumió a la perfección el desconcierto general que produjo el segundo partido de estas Finales de Conferencia Oeste que están cumpliendo con las expectativas, y más.