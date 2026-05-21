Hamza Abdelkarim, el juvenil del Barça convocado con Egipto para el Mundial

El que será el segundo Mundial de Mohamed Salah, también será el primero para Hamza Abdelkarim. El juvenil del Barça ha sido convocado con Egipto por primera vez en su carrera, como parte de una lista de 27 jugadores seleccionados por Hossam Hassan. El delantero de 18 años llegó cedido del Al Ahly en febrero y se convirtió en el primer jugador egipcio de la historia del club azulgrana. A principios de mayo, el canterano de La Masia metió un 'hat-trick' de cabeza en apenas 15 minutos para ganar la liga y clasificar a la Copa de Campeones, donde el equipo de Pol Planas debuta este jueves frente a Las Palmas. Si Abdelkarim juega en el Mundial, se convertirá en el egipcio más joven en participar en una Copa del Mundo, rompiendo el récord nacional anterior establecido por Ramadan Sobhi en 2018.

Abdelkarim ya se convirtió en el jugador más joven en representar al Al Ahly este siglo, donde se formó durante cinco años antes de debutar el 6 de febrero de 2025. Un año más tarde aterrizó en Barcelona, pero tuvo que esperar un mes antes de vestir la camiseta de manera oficial por primera vez. Debutó con gol tras un mes de espera, pues no lo pudo hacer antes a causa de problemas burocráticos. A pesar de llevar solamente dos meses compitiendo con el Juvenil A, desde el club ya han decidido ejecutar su opción de compra. Para el joven egipcio han sido semanas de adaptación a las que ha respondido positivamente, aprendiendo el estilo y filosofía del club. El Barça se fijó en el tras destacar en el Mundial Sub17, donde deslumbró por su envergadura (1.85m), marcó dos goles y repartió una asistencia en cuatro encuentros. De finalizarse el traspaso, el Al Ahly percibiría 1,5 millones de euros, conservando un bonus de hasta 5 millones de euros en función de su progresión. El club egipcio también mantendría un 15% de una futura venta.

Posible titular

Salvo inconveniente de última hora, el joven futbolista estará con su selección el próximo 28 de mayo en El Cairo, donde se medirá a Rusia en un amistoso previo al Mundial. Un jugador de la lista será descartado tras el encuentro, aunque todo apunta a que no será uno de los cuatro delanteros que se ha llevado Hassan al Mundial. Además de Mohamed Salah y Hamza Abdelakrim, la selección más laureada en la historia de su continente con hasta 7 Copas Africanas de Naciones, ostenta en su ataque a Omar Marmoush del Manchester City, y Mahmoud Trezeguet, exjugador del Aston Villa. Puesto que ninguno de ellos es un nueve puro, la joya del Barça oposita a la titularidad en función de como le vaya en los dos partidos previos la mundial.

Después del amistoso frente a Rusia, la selección de Egipto también se medirá a Brasil el 6 de junio, donde Hamza podría contar con minutos si Hassan decide descansar a un Salah que se despide del Liverpool con problemas físicos. La selección de Egipto disputará el cuarto mundial de su historia este verano. Debutará el 15 de junio contra Bélgica antes de enfrentarse a Nueva Zelanda el 22 de junio, y cerrará el grupo G contra Irán el 27 de junio. El último partido de 'Los Faraones' fue el empate a cero frente a España del pasado 31 de marzo. Un resultado prometedor que llegó después de la decepcionante eliminación frente a Senegal en semifinales de la última edición de la AFCON.

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Cifras de ensueño

Aunque en Egipto ya le comparan a su mayor leyenda, a Hamza le queda mucho camino por recorrer si quiere acercarse a Salah. Además, el Faraón disputará su segundo Mundial con la oportunidad de lograr uno de los mayores hitos en la historia del fútbol egipcio. Si supera la cifra de dos goles que metió en la edición de 2018, romperá el récord de 69 tantos que todavía le pertenece a su actual seleccionador, Hossam Hassan. Ahora que la joya azulgrana cuenta con la confianza del técnico de 59 años, puede empezar a soñar con marcar su primer gol con Egipto, tras una breve pero exitosa temporada en Barcelona donde ha anotado cinco goles en siete partidos de la Liga juvenil.