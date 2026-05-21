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Opinión | Apunte

Carme Barceló

Carme Barceló

La final y ¿el final?

Alèxia Putellas aplaude a la afición.

Alèxia Putellas aplaude a la afición. / GORKA URRESOLA

Pregunta recurrente cada vez que hablo con un barcelonista: "¿Que hará Alexia? ¿Se queda? ¿Se va?".

Hay una inquietud latente en la masa 'culer' respecto a su capitana. A su reina. A la jugadora que ejemplifica una evolución, una guerra sin cuartel, una bandera y una resiliencia única. Lo que la directiva Maria Teixidor convirtió en una sección profesional del FC Barcelona allá por 2015 es hoy una referencia futbolística mundial. Este sábado, el club que hoy entrena Pere Romeu se medirá a uno de los equipos más temibles de Europa, el Olympique de Lyon, que forma parte de un conglomerado balompédico controlado por Michele Kang. La magnate surcoreana, propietaria también del Washington Spirit y del London City Lionesses, es la ‘madre’ del proyecto Kynisca, enfocado exclusivamente en el fútbol femenino. En resumen, una mujer que ha decidido invertir en ello y demostrar que es negocio. Un caramelo para muchas jugadoras que ven en este plan más que presente, un futuro. Tomen nota.

Pero a Oslo llega un Femení con hambre. Con ambición. Con más ganas que nunca de certificar su valía, su estilo y su reinado al mando de una mujer con cabeza coronada que esta temporada brilla de forma especial. Hablar de Alexia Putellas es hablar de liderazgo, inteligencia táctica, calidad, determinación, orgullo de pertenencia y respeto máximo a los valores. A los de su club y a los del deporte. Verla hoy a sus 32 años comandando la nave de su Barça sin evidenciar cansancio de ningún tipo es una garantía para el equipo, para la entidad y para la afición. Ésta, que la vio llorar en su último partido en el Camp Nou, ha interpretado que es posible que su marcha esté muy cerca.

Sea lo que fuere, se ha ganado el derecho a decidir. A irse. A volver. A sumar siempre, que lo hará. El sábado se va a dejar la vida un partido más aunque una final de Champions League no lo sea. Pero Alexia da valor a lo más grande y a lo más pequeño. Qué le van a contar a ella con lo que ha vivido en esos campos y en esas federaciones de Dios. Ojalá esta final no sea el final. Y si lo es, que te vaya bonito, querida.

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