La actualidad blanquiazul
El Espanyol presenta el CLUB 1900, su nueva plataforma empresarial
El RCDE Stadium acogió este jueves el acto inaugural del business club de la entidad perica, uno de sus proyectos estratégicos más destacados. Más de 150 asistentes participaron en la jornada.
El Espanyol ha presentado este jueves uno de sus proyectos estratégicos más destacados: el CLUB 1900, el business club de la entidad blanquiazul. Esta iniciativa nace con el objetivo de reforzar la conexión entre el club y su entorno empresarial, promoviendo espacios de encuentro orientados a generar sinergias, compartir conocimiento y establecer relaciones de valor entre empresas e instituciones.
Más de 150 personas asistieron a este primer encuentro del CLUB 1900, una plataforma empresarial impulsada por el club para fortalecer vínculos, facilitar conexiones estratégicas y crear nuevas oportunidades entre compañías y profesionales que comparten una misma visión de crecimiento y colaboración.
Compartir conocimiento
El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye Wu, acompañado por el consejero de la entidad, Rafa Marañón, han encabezado la representación del club. Además, les han acompañado embajadores, exjugadores y el presidente de la Fundació, Antoni Fernàndez Teixidó.
El acto contó con la presencia del vicepresidente del RCD Espanyol de Barcelona, Antonio Dávila, encargado de dar la bienvenida institucional a los asistentes. Durante su intervención, destacó que "el CLUB 1900 nace para convertirse en un punto de encuentro entre empresas, directivos, profesionales e instituciones, con un objetivo muy claro: generar relaciones de valor, compartir conocimiento y crear nuevas oportunidades de conexión dentro del ecosistema del deporte y de la empresa".
Intercambio de experiencias
Por su parte, Manu Carrasco, non matchday Manager, presentó las principales líneas de funcionamiento del proyecto, así como la estructura del CLUB 1900, los eventos previstos para la temporada 2026-2027 y las distintas categorías de participación.
Con esta iniciativa, el RCD Espanyol de Barcelona da un nuevo paso en su apuesta por consolidar un espacio de referencia para la generación de conocimiento, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones profesionales entre los diferentes actores del ámbito empresarial y deportivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desgracia para Fermín: pasará por el quirófano por una fractura y se queda sin Mundial
- Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”
- El Barça celebra la Liga con una cena en Castelldefels por todo lo alto: Laporta aclamado, Araujo teñido de azul, Lamine con su nueva novia...
- El regreso de Mourinho devuelve al Real Madrid a las trincheras: confrontación, victimismo, polarización...
- El Barça regala una victoria a un emocionado Lewandowski, que se despide sin poder marcar
- Martín: 'Sé que el show siempre debe continuar, pero deberíamos reflexionar sobre ello
- El ciclista Jaume Guardeño, trasladado al Institut Guttmann después de varias semanas en coma
- Pep Guardiola se va del Manchester City, según medios británicos