El Espanyol presenta el CLUB 1900, su nueva plataforma empresarial

El Espanyol ha presentado este jueves uno de sus proyectos estratégicos más destacados: el CLUB 1900, el business club de la entidad blanquiazul. Esta iniciativa nace con el objetivo de reforzar la conexión entre el club y su entorno empresarial, promoviendo espacios de encuentro orientados a generar sinergias, compartir conocimiento y establecer relaciones de valor entre empresas e instituciones.

Más de 150 personas asistieron a este primer encuentro del CLUB 1900, una plataforma empresarial impulsada por el club para fortalecer vínculos, facilitar conexiones estratégicas y crear nuevas oportunidades entre compañías y profesionales que comparten una misma visión de crecimiento y colaboración.

Compartir conocimiento

El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye Wu, acompañado por el consejero de la entidad, Rafa Marañón, han encabezado la representación del club. Además, les han acompañado embajadores, exjugadores y el presidente de la Fundació, Antoni Fernàndez Teixidó.

El vicepresidente Antonio Dávila, durante su intervención en la presentación del CLUB 1900. / RCDE

El acto contó con la presencia del vicepresidente del RCD Espanyol de Barcelona, Antonio Dávila, encargado de dar la bienvenida institucional a los asistentes. Durante su intervención, destacó que "el CLUB 1900 nace para convertirse en un punto de encuentro entre empresas, directivos, profesionales e instituciones, con un objetivo muy claro: generar relaciones de valor, compartir conocimiento y crear nuevas oportunidades de conexión dentro del ecosistema del deporte y de la empresa".

Intercambio de experiencias

Por su parte, Manu Carrasco, non matchday Manager, presentó las principales líneas de funcionamiento del proyecto, así como la estructura del CLUB 1900, los eventos previstos para la temporada 2026-2027 y las distintas categorías de participación.

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El CLUB 1900, anunciado en los marcadores del RCDE Stadium. / RCDE

Con esta iniciativa, el RCD Espanyol de Barcelona da un nuevo paso en su apuesta por consolidar un espacio de referencia para la generación de conocimiento, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones profesionales entre los diferentes actores del ámbito empresarial y deportivo.