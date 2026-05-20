La UEFA cambia los formatos de la Liga de Naciones y de las fases de clasificación a partir de 2028

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió este miércoles, durante su reunión en Estambul, instaurar un nuevo formato tanto para la Liga de Naciones masculina como para las fases de clasificación, todo a partir del año 2028.

El organismo informó en un comunicado que, "tras una revisión exhaustiva de los formatos actuales de las competiciones de selecciones masculinas de la UEFA y una amplia consulta con todas las federaciones miembro de la UEFA", ha dado su visto bueno a "un nuevo concepto" para su implementación después de la Eurocopa de 2028.

Estructura por niveles

Así, según detalló, en la nueva estructura, la Liga de Naciones pasará, a partir de la edición 2028-2029, de las cuatro ligas actuales a tres de 18 equipos, con cada una compuesta por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes, en casa o fuera contra equipos de distintos bombos, y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo. El formato mantendrá los cuartos de final, la 'Final Four' y los 'playoffs' de ascenso/descenso.

Por otro lado, las fases de clasificación en Europa también adoptarán una estructura por niveles con la Liga 1, compuesta por los 36 equipos de las Ligas A y B de la Nations, y la Liga 2, con los 18/19 restantes. En la 1 habrá tres grupos de 12, extraídos de tres bombos de 12 equipos, y con cada selección jugando contra seis rivales diferentes, dos por bombo, de forma similar al formato de las competiciones de clubes de la UEFA.

Reunión clave en septiembre

El organismo europeo recordó que si bien los equipos anfitriones se clasifican directamente para la fase final del torneo correspondiente, participarán en estas fases de clasificación con un objetivo vinculado a su posición en la próxima edición de la Liga de Naciones.

Posteriormente, los mejores clasificados de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente, mientras que las plazas restantes se asignarán mediante un sistema de 'playoffs', que garantizará una clasificación justa también para los equipos de la Liga 2.

"El concepto se perfeccionará durante los próximos meses antes de su presentación para la aprobación final del formato detallado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo en septiembre. Tras dicha reunión, se presentará un análisis completo del nuevo formato en una rueda de prensa", aclaró el organismo.

"Una oportunidad justa"

Su presidente, Aleksander Ceferin, cree que "los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes, ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todos los equipos y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional".

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"En definitiva, estos cambios incrementarán el valor del fútbol de selecciones masculinas de la UEFA y esperamos con gran interés la implementación de los nuevos sistemas de competición", subrayó el dirigente esloveno.