FÚTBOL
Riquelme confirma su intención de presentarse: "Hay una obligación moral y ética de dar un paso adelante”
El presidente de Cox confirma sobre su candidatura al Real Madrid: "Tenemos cinco días. Nos han dejado hasta el sábado. No vamos a hacer es formar parte de una estructura democrática que no interese... Me encantaría".
El presidente de Cox y socio del Real Madrid Enrique Riquelme compareció en un acto de un foro económico y habló sobre la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia del club. El alicantino confirmó que "estamos trabajando 24/7 en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante. Hay una obligación moral y ética de dar un paso adelante".
"Elecciones adelantadas"
Riquelme confesó que "no teníamos un plan para hoy. Hablo con sinceridad, porque puedo hacerlo. Llevábamos tiempo trabajando en una estrategia para 2028, pero las elecciones se han adelantado tres años. Y sabemos qué normas hay, pero queríamos buscar otro tipo de opciones, consideramos que sería bueno confrontar puntos de vista... Y hacerlo con todo el respeto. Cómo vemos al Madrid de los próximos años, que los socios puedan opinar con transparencia, democracia. Hay una obligación moral y ética de que podamos dar un paso adelante y exponer algo con sentido, que sea ilusionante. Que se hable de algo".
El alicantino profundizó sobre ello: "Es complicado... aunque sabemos que son las normas y que no tenemos derecho a quejarnos. Nos han dejado unos días y nos hemos metido en un charco para algo que, para nosotros, no era en este momento. Pero hay una obligación de dar un paso, si se puede. No vamos a ser parte de una parafernalia en poco tiempo. Estamos trabajando: hay una Junta Directiva de empresarios, directivos, madridistas que quieren apoyar. Hemos estado escuchando mucho tiempo al socio, madridista, peñas... Cuáles son los problemas que vemos en el Real Madrid, qué ve el socio. Y ver si podemos proponer algo, a pesar de la complejidad de la las normas... porque por eso no ha habido elecciones en 20 años".
El empresario confirmó que "estamos trabajando 24/7... ¡Me van a echar de casa como siga así! (Ríe) Para ver si podemos presentar algo ilusionante. Y que si no se gana, que se coja alguna de estas ideas para mejorar al Real Madrid. Es nuestra opinión. No te puedo decir si voy a presentarme, porque no lo sé. Tenemos cinco días. Nos han dejado hasta el sábado y lo haremos para trabajar en el mejor proyecto. Y trataremos, si vamos, que me encantaría... (Pausa) Pero no es una decisión sólo mía y debe ser bajo una decisión ilusionante. Por supuesto en lo deportivo, también".
Y concluyó apuntando, con cierto aire de reproche, que "lo que no vamos a hacer es formar parte de una estructura democrática que no interese; pero si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca... Me encantaría. Veremos en los próximos días. Seguimos trabajando”.
