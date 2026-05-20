Así es Marc Boixasa, el posible sustituto de Antonio Cordón en el Sevilla FC: llegaría de la mano de Sergio Ramos y Five Eleven Capital

El Sevilla FC busca nuevo director deportivo. En la mañana de este martes la entidad ha anunciado la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de Antonio Cordón. Se enmarca en la misma semana en la que Jorge Marín ha dimitido como consejero y parece que Five Eleven Capital se acerca a un principio de acuerdo por la compra del club. Ante la inminente llegada del fondo de inversión ha sonado un nombre con fuerza para tomar relevo de Cordón: Marc Boixasa.

Boixasa es un ejecutivo y gestor deportivo catalán con una amplia trayectoria en equipos de élite. Comenzó sus andaduras en el mundo de la gestión deportiva en el Barcelona. Completó su aprendizaje formándose en los esquemas organizativos y de gestión con los culés. Es cuando termina esta etapa cuando llega al Sevilla FC.

De la gestión en el Barça a Nervión: el rol de Boixasa en los años dorados del Sevilla FC

Entre 2008 y 2009, Boixasa completó su formación en el departamento de fútbol del Sevilla FC. En Nervión se encargaba de la burocracia y documentación oficial para la participación del equipo en La Liga y las competiciones europeas, además de gestionar los trámites de la candidatura de España y Portugal para los Mundiales de 2018 y 2022, donde su responsabilidad era promocionar el Ramón Sánchez-Pizjuán como sede potencial.

Asimismo, se encargó de la documentación de la cantera, la logística de los torneos de pretemporada, el papeleo de traspasos y la creación del manual del club en inglés y francés, asistiendo directamente al departamento de atención al jugador en las traducciones y adaptación de los futbolistas extranjeros que fichaban por el cuadro sevillista.

Seguidamente, comenzó su andadura en el Girona. Por aquel entonces, en el 2010, el cuadro catalán vivía una realidad muy diferente a la que conocemos hoy en día, en una etapa en la que se consolidaron en Segunda División. Boixasa apoyaba a la directiva en el plan de negocio y reestructuró las áreas comerciales y de marketing para generar nuevos ingresos. Igualmente, colaboró con la dirección deportiva en el diseño estratégico del departamento de fútbol y la optimización de su red de ojeadores.

La escala en el Manchester City: de los patrocinios internacionales a la gestión del primer equipo

Durante sus casi ocho años en el Manchester City, Boixasa firmó una progresión ascendente: comenzó en el área comercial y de negocio coordinando estudios de mercado y patrocinios internacionales, pasó a gestionar la logística operativa del equipo filial sub-21 y, finalmente, ejerció como Head of First Team Support and Operations. En este último cargo lideró la estrategia operativa del primer equipo y actuó como el enlace clave entre la plantilla, el cuerpo técnico, los agentes y las instituciones deportivas.

Boixasa ha terminado su experiencia antes de entrar en Five Eleven Capital en mercados en expansión. Tras casi más de un año como director de fútbol en el Burnley, el catalán estuvo año y medio con el mismo cargo en el Al-Hilal en pleno apogeo del fútbol saudí.

El precedente de Five Eleven Capital: cuando Marc Boixasa ya tuvo que sustituir a Antonio Cordón

Curiosamente, Boixasa ya sustituyó a Cordón anteriormente. El ya exdirector de fútbol del Sevilla ocupaba ese mismo puesto en Five Eleven Capital antes de recalar en el Sánchez-Pizjuán. El pacense era el principal cerebro y gestor deportivo del fondo inversor. Cuando decidió abandonar su puesto para tomar las riendas de la dirección deportiva sevillista, fue Boixasa quien pasó a ser Chief of Football -director de fútbol- del holding norteamericano.

El catalán es el máximo responsable de la estrategia deportiva del fondo liderado por Martin Ink. Su rol está enfocado en la estructuración global, así como la optimización de recursos y la implantación de modelos de gestión modernos en las entidades en las que actúan.

Toda la red de profesionales deportivos de Five Eleven Capital están bajo la coordinación de Boixasa. Un ejemplo reciente de del éxito de su gestión lo vemos en Hungría. El Debreceni tenía un presupuesto muy ajustado, pero el pasado verano reconstruyó la plantilla con apenas 25.000 euros invertidos de la mano de Carlos Jiménez. Con la participación del grupo inversor, este modesto club ha modernizado áreas y ha avanzado hacia una gestión que lo han llevado a conseguir una histórica clasificación a Conference League.

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Ahora apunta a que será el nuevo director deportivo en el Sevilla Fútbol Club una vez se consume la venta del club al grupo inversor liderado por Martin Ink. Desde El Correo de Andalucía se ha explicado los procesos de una venta que apunta a ser histórica en el panorama internacional y que, sobre todo, va a cambiar para siempre al club sevillista.