Tenis
Queen's cubre la baja de Alcaraz con la novedad de Rafa Jódar
El torneo previo a Wimbledon ha dado a conocer la lista de jugadores con la sorpresa de la presencia del madrileño
Oficial: Alcaraz tampoco estará en Wimbledon
La baja de Carlos Alcaraz para la gira de hierba ha dejado al torneo de Queen's sin su gran campeón y gran atracción del cartel para la presente edición. El murciano tenía en el torneo londinense su preparación para el asalto a Wimbledon, algo que no sucedera este año porque el murciano ya anunció que no estará en ninguno de los dos torneos.
Tras la baja anunciada este pasado martes, el torneo ha querido dar una sorpresa al público y ha hecho oficial la lista de jugadores que estarán en la presente edición, con la sorpresa de Rafa Jódar que se estrenará sobre la hierba en el torneo de Queen's.
Además del tenista madrileño, aparecen como favoritos en la lista Álex De Miñaur, Lorenzo Musetti, Jiri Lehecka, Cameron Norrie, Valentin Vacherot, Tommy Paul, Jakub Mensik y Holger Rune, que todavía no ha reaparecido tras su grave lesión en el tendón de Aquiles.
Especialistas
Sin duda, un cartel en el que desluce y mucho la baja de Alcaraz, campeón en dos de las tres últimas ediciones, pero con grandes especialistas sobre la hierba y la atracción de poder ver a Jódar y la reaparición de Rune.
La representación española la completan Munar y Davidovich.
En el cuadro femenino, torneo que se disputa por segundo año, la lista cuenta con muchos más nombres de primer nivel. Pegula, Anisimova, Mbocko o Kostyuk son algunas de las caras de una lista de mucho nivel en un torneo emblemático y muy querido por el público y los jugadores.
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