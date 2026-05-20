El mensaje de Fermín tras perderse el Mundial: "La vida y el fútbol son crueles"

Fermín López estaba llamado a ser uno de los grandes agitadores de la selección española de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A sus 23 años, y tras completar su mejor temporada en el primer equipo del Barça, le ha tocado pasar por un mal trago de esos que marcan. Tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho en el último partido frente al Betis, el centrocampista de El Campillo tuvo que atenerse a dejar escapar el tren de la Copa del Mundo.

Intervenido la tarde del martes en el Hospital de Barcelona, Fermín tendrá que estar de baja alrededor de tres meses. Lo suficiente como para poder comenzar el próximo campeonato de Liga.

Desde su cuenta de Instagram, Fermín trató de expresar qué sentimiento le invade: "La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda".

El futbolista azulgrana aseguró que su idea es volver "más fuerte física y mentalmente", y no dudó en mostrar su apoyo a los futbolistas de la selección española que sí podrán jugar el próximo Mundial, cuya lista de convocados la hará oficial Luis de la Fuente el próximo lunes.

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La ausencia de Fermín obligará al seleccionador a buscar un perfil polivalente para la mediapunta.