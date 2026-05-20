ACTUALIDAD AZULGRANA
Lamine Yamal, nombrado presidente de su sociedad matriz, rebautizada como Ally Global
El jugador, ya mayor de edad, toma el control de la compañía creada en 2023 como agencia de derechos de imagen y que ahora también tiene como objeto social la actividad inmobiliaria y la gestión de empresas
Lamine Yamal ha tomado el control de la sociedad Ally Global, hasta ahora denominada L.Y. Sports Management, que creó en 2023 como agencia de derechos de imagen y que ahora también tiene como objeto social la actividad inmobiliaria y la gestión de empresas, entre otros.
Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este miércoles, que en concreto recoge que el '10' azulgrana ha asumido la presidencia y ha sido nombrado consejero de la compañía rebautizada.
La empresa conocida hasta ahora como L.Y. Sports Management, creada en verano de 2023, también ha revocado a su administrador único, en el marco de un proceso que hace tiempo que estaba en marcha y que se explica por que Lamine Yamal dejó de ser menor de edad en julio del año pasado.
Estos movimientos vienen acompañados de una modificación del objeto social de la sociedad, que, según el registro mercantil, ha cambiado el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de la actividad principal de la compañía.
Según la Nota informativa mercantil de Ally Global, el objeto social de la compañía está constituido por las actividades de derecho de imagen, patrocinio de actividades deportivas y adquisición, producción, compraventa y tenencia de marcas y propiedad intelectual.
Sin embargo, también podrá desarrollar actividades inmobiliarias, como la promoción, construcción, compra, venta y arrendamiento de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas; así como la adquisición, tenencia, cesión, disfrute y transmisión por cualquier título de cualesquiera bienes muebles e inmuebles, su administración, gestión, transformación y comercialización.
Administrador único
Además, Ally Global tiene como objeto social la adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, enajenación de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles en general, así como la dirección, gestión, control y administración de su cartera de sociedades participadas.
En noviembre de 2024, el Borme también recogió la constitución de la sociedad LY 304 FC —las iniciales de Lamine Yamal y las tres últimas cifras del código postal del barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona)—, como sociedad para adquirir y gestionar otras empresas, y que tiene a L.Y. Sports Management —a partir de ahora Ally Global— como socio y administrador único.
Tanto la sociedad LY 304 FC como su socio único, Ally Global, tienen su sede social en la calle Deu i Mata del barrio de les Corts de Barcelona.
- MotoGP, en directo: entrenamientos libres y última hora del Gran Premio de Catalunya en Montmeló
- Desgracia para Fermín: pasará por el quirófano por una fractura y se queda sin Mundial
- Di Giannantonio vence en Montmeló en una carrera escalofriante en la que Àlex Márquez y Zarco acaban en el hospital
- Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”
- El 'boom' del Hyrox conquista Barcelona, con 21.000 participantes: 'Llevamos cinco meses preparándonos para superarnos a nosotras mismas
- Martín: 'Sé que el show siempre debe continuar, pero deberíamos reflexionar sobre ello
- Un fallo eléctrico en la moto de Acosta provoca un fuerte accidente de Àlex Márquez
- El Barça regala una victoria a un emocionado Lewandowski, que se despide sin poder marcar