Lamine Yamal, nombrado presidente de su sociedad matriz, rebautizada como Ally Global

Lamine Yamal ha tomado el control de la sociedad Ally Global, hasta ahora denominada L.Y. Sports Management, que creó en 2023 como agencia de derechos de imagen y que ahora también tiene como objeto social la actividad inmobiliaria y la gestión de empresas, entre otros.

Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este miércoles, que en concreto recoge que el '10' azulgrana ha asumido la presidencia y ha sido nombrado consejero de la compañía rebautizada.

La empresa conocida hasta ahora como L.Y. Sports Management, creada en verano de 2023, también ha revocado a su administrador único, en el marco de un proceso que hace tiempo que estaba en marcha y que se explica por que Lamine Yamal dejó de ser menor de edad en julio del año pasado.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal. / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

Estos movimientos vienen acompañados de una modificación del objeto social de la sociedad, que, según el registro mercantil, ha cambiado el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de la actividad principal de la compañía.

Según la Nota informativa mercantil de Ally Global, el objeto social de la compañía está constituido por las actividades de derecho de imagen, patrocinio de actividades deportivas y adquisición, producción, compraventa y tenencia de marcas y propiedad intelectual.

Sin embargo, también podrá desarrollar actividades inmobiliarias, como la promoción, construcción, compra, venta y arrendamiento de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas; así como la adquisición, tenencia, cesión, disfrute y transmisión por cualquier título de cualesquiera bienes muebles e inmuebles, su administración, gestión, transformación y comercialización.

Administrador único

Además, Ally Global tiene como objeto social la adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, enajenación de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles en general, así como la dirección, gestión, control y administración de su cartera de sociedades participadas.

En noviembre de 2024, el Borme también recogió la constitución de la sociedad LY 304 FC —las iniciales de Lamine Yamal y las tres últimas cifras del código postal del barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona)—, como sociedad para adquirir y gestionar otras empresas, y que tiene a L.Y. Sports Management —a partir de ahora Ally Global— como socio y administrador único.

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Tanto la sociedad LY 304 FC como su socio único, Ally Global, tienen su sede social en la calle Deu i Mata del barrio de les Corts de Barcelona.