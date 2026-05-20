ACTUALIDAD AZULGRANA
Fermín López, operado de la fractura en el pie derecho: "Está muy jodido"
El mediapunta azulgrana se lesionó ante el Betis y estará de dos a tres meses de baja y se pierde el Mundial. "Es un palo para todos", señala Pedri
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Fermín López ha sido operado este lunes de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, que le hará perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ha confirmado el club azulgrana.
Según desvela la entidad catalana, la intervención al centrocampista ofensivo culé se realizó en el Hospital de Barcelona por el doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los servicios médicos del club.
El Barça ha afirmado que el tiempo de recuperación se decidirá "en función de la evolución", aunque el andaluz, que fue sustituido al descanso del partido del domingo ante el Real Betis (3-1) en el Spotify Camp Nou, se perderá el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Fermín podría estar entre dos y tres meses de baja.
Apoyo de Pedri
El azulgrana no podrá estar en la lista de 26 convocados que el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá el próximo lunes en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid. La cita mundialista comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio; España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).
Pedri, en un acto de una marca deportiva, confirmó el mal rato que está atravesando Fermín: "Ayer estuve con él. Como es normal, estaba muy jodido, perderse un Mundial no es plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión. Espero que se recupere, es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro. Ya nos lo está dando en el Barça y en la selección. Es un palo para todos, yo me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero, a veces tienes esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres. Le deseo una pronta recuperación", señaló.
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