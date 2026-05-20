El exjefe de Informativos de À Punt muestra a la jueza de la dana su "sorpresa" por la falta de información del Cecopi hasta que llegó Mazón

Nueva jornada de declaración judicial en la causa que investiga la gestión de la dana. El exjefe de informativos de À Punt Iván Esteve ha comparecido ante la jueza después de que la meteoróloga de la cadena pública dijera en sede judicial que le avisó cinco días antes de la gravedad de las previsiones sobre el temporal. Una advertencia que sirvió para reforzar los servicios informativos de cara a la jornada clave. Así, Esteve ha sido interrogado, entre otras cosas, para que explique cómo vivió la cadena pública la emergencia, cuál fue la información con la que contó aquella jornada y los días previos y los contactos que hubo con el centro de coordinación de emergencias.

Durante su testifical, el que fuera responsable de los informativos de À Punt durante aquella tragedia ha strado su "sorpresa" por la falta de información del organismo de emergencias, el Cecopi, que dirigía la entonces consellera Salomé Pradas. Esteve ha dicho que no hubo ninguna comparecencia pública durante la celebración del Cecopi, desde las 17 horas de la tarde, hasta que no llegó el entonces president, Carlos Mazón. ¿Hubo alguna coordinación con emergencias desde a punt?, se le ha preguntado. "No. Nosotros solo preguntábamos si iba a comparecer alguien", ha expuesto.

Cabe recordar que la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Róca, relató que intentó que algún alto cargo de Emergencias compareciera ante los medios durante aquella tarde pero ¡se le denegó. "Me hubiera gustado hacer una comparecencia pero lo planteé y me dijeron que mejor cuando acabara el Cecopi", ha asegurado la jefa de prensa, según la cual estas palabras se las pronunció el el director general de Emergencias, Alberto Martín. "Después se lo dije a la consellera", ha explicado, y aunque no ha recordado la respuesta exacta, ha dejado claro que fue "negativa".

En ese sentido, ha explicado que los alcaldes fueron una de las fuentes directas y oficiales más importantes aquella tarde-noche, a través de los cuales se tomó conciencia, según ha subrayado, de la gravedad de la situación. Y ha confirmado precisamente que no hubo ninguna comunicación previa a la emisión del mensaje de alerta a la población de las 20:11 horas, y por lo que respecta a ruedas de prensa, ninguna más que las que dio el president la mañana y la noche de aquel 29 de octubre.

Por ello, durante su declaración como testigo en la causa de la dana, ha dicho que que muchas personas lograron ser rescatadas tras informar de su situación a través de la radio pública autonómica. Fue precisamente a través de estas llamadas de oyentes por lo que en la redacción de informativos se tuvo constancia de la existencia de fallecidos alrededor de las 21 horas de aquel 29 de octubre. Sin embargo, esa información no se pudo contrastar a través de fuentes oficiales hasta varias horas después, según han informado fuentes conocedoras del testimonio de Esteve

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Este exdirectivo de À Punt ha alabado la previsión que hizo la meteoróloga de la cadena pública, Victoria Roselló, que advirtió de que se avecinaba algo realmente importante, "más de 500 litros" por metro cuadrado, con varios días de antelación. Eso permitió reforzar la redacción de informativos con el personal de programas, algo que "está prohibido", según ha explicado Esteve, pero que "desgraciadamente se tuvo que repetir en los días siguientes a la dana" por cuestiones de "servicio público".