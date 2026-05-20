El ecuatoriano Narváez deja sin gloria a Enric Mas en el Giro

Enric Mas lo hizo todo bien este miércoles en el Giro salvo algo que, de hecho, tampoco podía escoger. Se llevó al peor enemigo que había en el pelotón entre los especialistas de las fugas. Jhonatan Narváez -Jhonny, en el pelotón- consiguió ante el corredor mallorquín en Chiavari, a las afueras de Génova, final de la 11ª etapa, la tercera victoria -la cuarta para el UAE- y dejó sin la recompensa esperada al Movistar con su jefe de filas.

Al igual que le sucedió en los dos últimos Tours, una vez descolgado de la clasificación general, Mas apostó por las escapadas, aunque quizás escogió un día, con descensos más decisivos que las subidas, que tampoco se adaptaba de forma idónea a su forma de correr, porque a pesar de verse empujado a renunciar a cualquier intento por acercarse a la ‘maglia rosa’ en Italia o al jersey amarillo en el Tour, sigue siendo un escalador con un currículo contrastado.

Narváez celebra la victoria en la 11ª etapa. / GIRO DE ITALIA

A los 31 años es la mejor apuesta del Movistar para las carreras de tres semanas, al menos hasta que Iván Romeo explote como especialista en ganar etapas. Este año la escuadra de Telefónica fichó al belga Cian Uijtdebroecks, de 23 años, que no está acabando de dar los frutos deseados pero que será la referencia del conjunto español para la general del Tour.

Y así es porque en el Movistar constataron que la relación entre Mas y la Grande Boucle es tan imposible como la de un matrimonio que no se soporta y acaban en divorcio. Por eso, este año afrontará la Vuelta como segundo reto importante de la temporada, en la carrera donde nunca falla y en la que ha sido tres veces segundo y otra tercero.

Amor imposible

Lo suyo con el Tour ya es un amor imposible donde juegan varios factores entre psicológicos y deportivos, aunque es junto a Mikel Landa el ciclista español en activo con mejores puestos en la ronda francesa: un quinto y un sexto puesto para el mallorquín por dos cuartas posiciones y una quinta para el corredor vasco.

El triunfo de Narváez, desde otro ángulo. / GIRO DE ITALIA

En el Giro, carrera en la que se ha estrenado, falló en las dos llegadas en alto hasta ahora afrontadas y ganadas por Jonas Vingegaard, segundo de la general a 27 segundos del portugués Afonso Eulálio, siempre líder tras una etapa en la que se dio oxígeno a la escapada. Por eso, Mas se dedica a las fugas, repuesto también de un virus que afectó al conjunto español y le restó efectividad, todo hay que decirlo. De ahí, que, en muchas ocasiones, sin que se lo merezca, es un corredor al que no le sonríe la suerte como a otros.

Con Narváez mantiene buena relación, coinciden en entrenamientos por Andorra, donde tampoco hay tanta carretera para pasar desapercibo el centenar largo de profesionales con residencia en el país, pero el americano siempre será un ciclista mucho más rápido y experimentado en llegadas con otros fugados.

El ataque

A 12 kilómetros, en el último puertecillo, el mallorquín apretó para descolgar al resto de escapados, supervivientes de los 17 que burlaron a un pelotón que había enterrado el hacha de guerra por la general. Así que la pareja se plantó en solitario en la meta donde las opciones de triunfo del ciclista balear eran prácticamente nulas ante un cazador experimentado como el corredor ecuatoriano: lleva cinco triunfos en el Giro en tres participaciones.

Afonso Eulálio, líder del Giro. / GIRO DE ITALIA

Este es su año donde ha rescatado a un UAE que se quedó sin líder a la segunda etapa por caída de Adam Yates. Y no le iba a hacer ningún regalo a Mas y sin posibilidad de que el Movistar diera algo a cambio; por si acaso. Otros años, otros tiempos, quizás habría habido margen para una negociación.

La proeza de ganar a Pogacar

Mas reconoció en la meta, a preguntas de Eurosport, que hacer segundo no le hacía gracia, que ha corrido afectado por un virus y que descartada la general ha decidido dedicarse a las fugas.

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Por siempre, el ciclista de Artà puede presumir de ser junto a Wout van Aert y Jonas Vingegaard uno de los escogidos que ha derrotado a Tadej Pogacar en una escapada de dos, tal como ocurrió en su última victoria profesional, en el Giro de Emilia de 2022 donde dejó clavado al esloveno en la subida final a San Luca, en Bolonia. Y esa hazaña nadie se la puede quitar.