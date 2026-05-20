Las claves de la final de la Champions femenina: séptima en ocho años y ante su archienemigo

Oslo es el lugar. Allí se desplazarán miles de aficionados para la gran final de la Champions femenina que enfrentará a Barça y OL Lyonnes. Viejos conocidos y rivales acérrimos.

El conjunto liderado por Alexia Putellas disputará la final de Champions en Oslo el próximo sábado 23 de mayo en el Ullevaal Stadion a las 18.00 horas. El OL Lyonnes venció al vigente campeón, el Arsenal, en las semifinales y ha levantado el trofeo de la Women's Champions League en ocho ocasiones, todo un récord. Ante las francesas estará el Barça, que se ha plantado en la final tras eliminar al Bayern de Múnich en las semifinales. Las azulgranas quieren recuperar su reinado y conseguir la cuarta Champions en seis años.