Champions League
Las claves de la final de la Champions femenina: séptima en ocho años y ante su archienemigo
El vestuario del Barça se conjura para la final de la Champions: "Antes se jugaba para intentar llegar a semifinales; ahora se compite para ganar la final"
Oslo es el lugar. Allí se desplazarán miles de aficionados para la gran final de la Champions femenina que enfrentará a Barça y OL Lyonnes. Viejos conocidos y rivales acérrimos.
El conjunto liderado por Alexia Putellas disputará la final de Champions en Oslo el próximo sábado 23 de mayo en el Ullevaal Stadion a las 18.00 horas. El OL Lyonnes venció al vigente campeón, el Arsenal, en las semifinales y ha levantado el trofeo de la Women's Champions League en ocho ocasiones, todo un récord. Ante las francesas estará el Barça, que se ha plantado en la final tras eliminar al Bayern de Múnich en las semifinales. Las azulgranas quieren recuperar su reinado y conseguir la cuarta Champions en seis años.
- MotoGP, en directo: entrenamientos libres y última hora del Gran Premio de Catalunya en Montmeló
- Desgracia para Fermín: pasará por el quirófano por una fractura y se queda sin Mundial
- Di Giannantonio vence en Montmeló en una carrera escalofriante en la que Àlex Márquez y Zarco acaban en el hospital
- Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”
- El 'boom' del Hyrox conquista Barcelona, con 21.000 participantes: 'Llevamos cinco meses preparándonos para superarnos a nosotras mismas
- Martín: 'Sé que el show siempre debe continuar, pero deberíamos reflexionar sobre ello
- Un fallo eléctrico en la moto de Acosta provoca un fuerte accidente de Àlex Márquez
- El Barça regala una victoria a un emocionado Lewandowski, que se despide sin poder marcar