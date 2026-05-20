El Barça firma un acuerdo de patrocinio con la entidad financiera Emirates Islamic hasta 2028

El Barça de Joan Laporta -presidido temporalmente por Rafa Yuste hasta el próximo 1 de julio- continúa amontonando patrocinadores, con especial querencia por Oriente Medio. Este miércoles, el club azulgrana anunció que la entidad financiera Emirates Islamic, uno de los principales bancos de Emiratos Árabes Unidos y apéndice bancario del grupo Emirates NBD, pasa a ser nuevo Partner Oficial de Banca Comercial del FC Barcelona para este país hasta junio de 2028.

La idea es que dicha institución financiera, fundada en 2004 y controlada por el gobierno de Dubai, distribuya una tarjeta de crédito vinculada al Barça (Emirates Islamic Barça Cashback Card), que tendrá como característica un programa de premios en que se podrá aspirar a "la devolución de hasta un cuatro por ciento en gastos de deportes, combustible, supermercados y restauración (...), así como entradas para partidos y merchandising oficial", según explica la nota emitida por el Barça.

En el mismo comunicado, el Barça mantiene que dicha tarjeta de crédito está pensada "para una afición joven" y dirigida "a los aproximadamente 1,7 millones de culés del territorio, que representan más del 20 % de la población total del país".

La ley islámica

El Emirates Islamic es un banco que cumple estrictamente con los principios de la ley islámica (Sharia), prohibiendo los intereses. "Utiliza la distribución del riesgo como método principal y excluye la financiación basada en una rentabilidad fija y predeterminada. A diferencia del sistema bancario comercial basado en intereses, donde toda la presión recae sobre el prestatario, quien debe devolver el préstamo con el interés acordado, independientemente del éxito o fracaso de su empresa, la banca islámica se basa en compartir las ganancias y los riesgos del negocio, en lugar de actuar como acreedores. En la banca islámica, el depositante, el banco y el prestatario comparten los riesgos y las recompensas de la financiación de proyectos empresariale", expone la entidad financiera en su página web.

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“Esta colaboración nos permite ofrecer a nuestros clientes una combinación única de ventajas financieras atractivas y experiencias deportivas extraordinarias", declaró Mohammed Kamran Wajid, director general adjunto de Emirates Islamic. "Gracias a la alianza con Emirates Islamic, podemos ofrecer a nuestros seguidores en los Emiratos Árabes Unidos una nueva forma de conectar con el club en su día a día. La Emirates Islamic Barça Cashback Card es un ejemplo perfecto de cómo el patrocinio deportivo puede ir más allá del terreno de juego y ofrecer ventajas reales y exclusivas para nuestra comunidad global”, completó Marc Bruix, director de patrocinios globales del Barça.