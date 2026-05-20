Festejo azulgrana
El Barça celebra la Liga con una cena en Castelldefels por todo lo alto: Laporta aclamado, Araujo teñido azul, Lamine con su nueva novia...
Jugadores, cuerpo técnico y directivos se dan cita en un restaurante para despedir la temporada.
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Volvió a faltar la guinda de la Champions para coronar una temporada brillante, pero la Supercopa y, especialmente, la Liga han adornado un curso notable que merecía una despedida grupal por todo lo alto. Esa cita ha tenido lugar este miércoles en un restaurante de Castelldefels con una cena para 150 invitados que sirve para cerrar la campaña antes de la desbandada de los jugadores para disputar el Mundial de EEUU, México y Canadá.
Futbolistas, técnicos y directivos del club azulgrana con sus parejas estaban citados a partir de las 20.00 horas en el Casanova Beach Club de Castelldefels, uno de los sitios favoritos de Ronaldinho en su etapa en el Barça. Los primeros en aparecer fueron los canteranos Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Xavi Espart, seguidos por Marc Casadó y Roony Bardghji. También dio ejemplo de puntualidad, cómo no, Hansi Flick, que firmó autógrafos y se hizo fotografías con los hinchas culés que estaban cerca del local.
Una placa para Lewandowski
Joan Laporta, el presidente electo, fue otro de los más aclamados antes de una cena especial para jugadores como Robert Lewandowski, que fue de los últimos en llegar, junto a Raphinha. El polaco, a quien se le entregó una placa conmemorativa, dejará el Barça este verano después de cuatro temporadas. Una de las imágenes más sorprendentes fue la de Ronald Araujo, que se presentó al ágape teñido de azul, como le prometió a David Broncano en 'La Resistencia'.
Lamine Yamal tampoco se perdió la celebración. El astro, que sigue recuperándose de su lesión con vistas al Mundial, llegó acompañado de su nueva pareja, la influencer sevillana Inés García, con la que ha estado de vacaciones en Grecia. Fermín, recientemente operado, y Ferran Torres fueron las principales ausencias. La plantilla continuará este jueves las celebraciones con una jornada en el parque de atracciones Port Aventura.
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