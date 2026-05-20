34 años de Wembley-92: los últimos secretos del 'dream team' del Barça

Más o menos se sabía que la frase literal del "salid y disfrutad" no existió -"a no ser que Johan se la dijera en privado a alguien", terció José Mari Bakero para alimentar la leyenda" y que la falta que transformó Ronald Koeman no se ensayó -"el que sabe chutar no hace falta que lo haga 20 veces", observó Carles Rexach, pero en el legendario Barça que este 20 de mayo celebraba la conquista de Wembley todavía anidan secretos desconocidos 34 años después.

Uno de ellos lo desveló Julio Salinas, tan espontáneo y locuaz él, descubriendo, con fingida indignación, que a Bakero le llaman "Chema" al únicamente conocido como José Mari. "En Euskadi es Chema. Siempre me dijo que yo era el único que le llamaba Chema y ahora resulta que varias personas de su familia le llaman Chema", clamó Salinas. "Menos Flor. Flor me dice muchas cosas menos Chema", se justificó Bakero, aludiendo a su esposa, que luego intervino.

Los jugadores del Barça posan con el trofeo de campeón de la Copa de Europa en Wembley el 20 de mayo de 1992. / Archivo EP

Como el Pisuerga pasa por Valladolid, Ser Catalunya hizo coincidir el aniversario de la primera Copa de Europa del Barça (en 1992, en el viejo Wembley) con la presentación del libro de Bakero cuyo enigmático título es 'Mi próxima parada', y escrito junto a José Javier Torre. Dos horas de radio y de reencuentro de esos viejos amigos y fieles culés (de todas las edades) en Sitges, donde reside quien fuera el centrocampista del Barça, antes de la Real Sociedad, que se retiró en 1996. Una camiseta gigante de 2x2 metros de recuerdo coloreaba el escenario del auditorio, detrás del trofeo de la Copa de Europa.

"Aquí si doy un pase atrás me aplauden. Sitges es mi pueblo", afirmó Bakero en una frase que no escucharon en Goizueta. Ni en San Sebastián, hermanada con Sitges mediante una barandilla instalada en la playa catalana procededente de la Concha. A no ser que se chive Txiki Begiristain (Olaberria, 1964). Llegaron juntos a Barcelona en 1988, pero se separaron antes. A raíz de la segunda final de la Copa de Europa. La de 1994, que apareció sigilosamente. Inevitablemente.

El Barça de Cruyff posa en el Camp Nou en 1999 en un homenaje tributado a la era Cruyff. / JORDI COTRINA / EPC

"Mejor vida que la de jugador no existe, no te retires nunca", dice Txiki en un consejo que ha dado de mayor, en su exitosa carrera como director técnico. "Johan quería hacer muchos cambios. Me dijo que si me quería quedar, que podía hacerlo, pero que iba a jugar poco, que si en otro sitio te dan dos años... Yo le dije: 'Johan ya lo he entendido"", explicó Begiristain, Aitor para los allegados, "y me fui al Depor, donde me reencontré con Julio". "Esas palabras las recuerdo, en eso Johan no era creativo", terció Salinas (Bilbao, 1963), inmediatamente despedido al regreso de Atenas pese a la promesa de renovar el contrato.

El grado de cariño y de amistad tejido durante más de tres décadas les brinda la confianza para apedrearse verbalmente. Con humor. Bakero se arrogó el éxito de Wembley. "Paré el balón de la falta en el momento preciso. Ni p'alante ni p'atrás. Ronald nunca me ha dado las gracias y Hristo [Stoichkov] está enfadado porque no fue él quien intervino antes del disparo", dijo.

Juan Carlos Unzué se lo atribuyó para sí mismo. "Yo estuve entre 1988 y 1990 y dejé que Ronald me marcara muchos goles en los entrenamientos. Le dejé para que cogiera confianza", explicó el meta navarro (Pamplona, 1967), que dio otro ejemplo de bondad y generosidad. "¿Sabéis quién me metió un gol de falta, que no se le metía a nadie? Eusebio", expuso. "Imaginad qué buena persona es que hasta yo le hice un gol de vaselina, abundó Bakero.

Fue en el 5-2 del Barça al Sevilla de 1994 por el que el Barça de Cruyff obtuvo la cuarta Liga consecutiva. Lo nunca visto. "Nos echó una mano. Si se abriera una investigación en profundidad...", dijo Bakero con ironía para los adalides de las conspiraciones futbolísticas tipo Negreira.

En ese Barça ya estaba Sergi Barjuan, también presente en la celebración sin ser componente tampoco de la plantilla de Wembley. "No sé qué hago aqui", dijo el defensa ((Les Franqueses del Vallès, 1971). Sí lo sabía. Es uno más del dream team y otro internacional de los nueve jugadores del Barça que acudieron al Mundial de 1994. "Cuando entré en el vestuario, el primero que me habló fue Romario. "Pequeñito, ven para aquí", me espetó. Él, que era más bajito que yo", reía Barjuan.

En cambio, no acudió al Mundial Guillermo Amor (Benidorm, 1967), descartado a última hora. Tampoco jugó la final, sancionado por acumulación de amarillas. La vio desde la grada. Viajó con aficionados. Sólo lamentaba no haber convivido en el hotel con sus compañeros en las horas previas. "Fue una época bellísima. Creo que contagiamos de alegría a la gente con nuestro juego. El Barça venía de una época complicada tras el motín del Hesperia y nosotros divertíamos, algunas veces se ganaba y otras no", recordó Amor de los dos primeros años de la llegada de Johan.

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