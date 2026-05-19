Wembanyama no es de este planeta: memorable actuación para vengarse del MVP a Shai

A menudo se tilda de talento generacional a jugadores que no lo merecen. Con Victor Wembanyama no se corre el riesgo de cometer este error. El francés va camino de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. A sus 22 años, es capaz de cosas que nunca antes se han visto sobre una pista de baloncesto. No es hipérbole ni es adelantarse a los acontecimientos. En la vida se había visto a un jugador de 2,24 metros encestar un par de metros por detrás de la línea de triple para forzar la segunda prórroga en su debut de Finales de Conferencia. Eso es exactamente lo que hizo el pívot de los Spurs, además de completar una actuación memorable en la que sumó 41 puntos y 24 rebotes para endosarle la primera victoria de estos playoffs a los Thunder, vigentes campeones (122-115)

Fue uno de esos partidos que el espectador neutral desearía que nunca hubiese terminado. Hasta dos prórrogas se disputaron en el Paycom Center de Oklahoma, casa del mejor equipo de la NBA cuyo título buscan arrebatar los jóvenes de San Antonio. Prematuro fue el anillo de Shai Gilgeous-Alexander y compañía el año pasado, pero no tanto como la victoria que consiguió el quinteto más joven de la historia en unas Finales de Conferencia. El descaro de Victor Wembanyama (22 años) Dylan Harper (20), Stephon Castle (21), Devin Vassel (25), y Julian Champagnie (24) se extiende a Mitch Johnson, el técnico de 39 años al mando de la franquicia de Texas, quien describió los minutos de drama como un duelo psicológico: "Al final de ese cuarto periodo, se sentía como una guerra de voluntades, un nivel de fortaleza mental por parte de ambos equipos."

Actividad paranormal

Pero más allá de lo que pudiera influir el aspecto mental en el resultado final, el encuentro se decidió en el plano paranormal. Wembanyama venía de firmar actuaciones históricas en su primera aparición en playoffs, y lejos de menguar en el escenario más intimidante, aumentó todavía más su dimensión de extraterrestre sobre la tierra. Las cifras no hacen justicia al terror que infundió en los rivales, pero volvieron a ser históricas: En 48 minutos y 42 segundos, su mejor marca personal, se convirtió en el primer jugador en lograr 30 o más puntos y 20 o más rebotes en su debut en las Finales de Conferencia desde Wilt Chamberlain en 1960: "Tiene un deseo innato de vivir cada momento al máximo, posee una un don divino", declaró Mitch Johnson.

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Lo que más grande hace Wembanyama no es su tamaño, sino su mentalidad que combina humildad y ambición: “Siento que todavía tengo mucho que aprender. Quiero ganar ese trofeo muchas veces a lo largo de mi carrera”. El trofeo al que se refiere el francés no es el Larry O'Brien que espera en las Finales de Junio contra Knicks o Cavaliers, sino el MVP que se llevó Shai Gilgeous-Alexander y fue presentado antes del partido. La hemeroteca traza paralelismos con el 24 de mayo de 1995, cuando Hakeem Olajuwon vio a David Robinson ganar el premio MVP que creía merecer, y respondió con una actuación de 41 punto y 16 rebotes en la victoria que le llevaría a ganar ese año su segundo título consecutivo de la NBA. Casi 31 años después, Wembanyama hizo lo mismo.