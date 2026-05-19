El vestuario del Barça se conjura para la final de la Champions: "Antes se jugaba para intentar llegar a semifinales; ahora se compite para ganar la final"

El vestuario del Barça está tranquilo. Mirar a Oslo y pensar en el sábado hace que se despierten algunos nervios, pero nada más allá de lo vivido ya en otras ocasiones. Budapest, Goteborg, Turín, Eindhoven, Bilbao, Lisboa y ahora Oslo. En la capital noruega, las azulgranas quieren ganar su cuarta corona europea, pero delante tendrán al todopoderoso Olympique de Lyón. Pero, ni ante el rival más incómodo, este equipo se inquieta. No por desmerecer el rival, sino desde la calma absoluta que da el trabajo y la confianza.

“Es algo que define muy bien al equipo: cada una, de forma individual, es muy ambiciosa. Queremos más, queremos mejorar nuestra versión cada año, y eso es lo que hace que nuestro equipo sea diferente a los demás independientemente de si nos consideran favoritas o no”, explica Vicky López. La madrileña, con esa risa que siempre la acompaña, ve Oslo como una gran oportunidad. Será la primera final donde ya ha dejado atrás la etiqueta de promesa y se ha convertido en una futbolista clave en la plantilla.

Eso sí, la ilusión generalizada no va a perturbar la sensación de calma que impera en el vestuario. "He notado normalidad. Yo creo que para estar tranquilas todas, damos normalidad todas. Pero pienso que una por una sí que sabe que es una semana especial. Yo me he levantado con esa sonrisa de que en una semana jugamos una final de la Champions", añade.

Claudia Pina durante el Media Day previo a la final de la Champions / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La madurez de este equipo es evidente. La manera de hablar, de afrontar la semana más clave de la temporada, ha evolucionado durante los años. Al igual que las jugadoras. De aquel equipo al que le temblaban un poco las piernas en su primera final de la Champions en Budapest tan solo quedan resquicios. “Antes se jugaba para intentar llegar a semifinales; ahora se entrena y se compite para llegar a la final y ganar, que es el objetivo principal. Creo que eso ha cambiado mucho”, relata Cata Coll. "Somos un equipo aún más consolidado, con mayor capacidad para adaptarnos a diferentes contextos", secunda Pere Romeu antes de la gran cita.

Semana de preparación

La guardameta es consciente del partido que las espera. Un Olympique de Lyon letal en las contras por su potencial ofensivo, pero también capaz de mantener el balón cuando hace falta. "Si ganamos, me expongo a lo que sea. Me da igual. Si somos campeonas, me expongo a lo que haga falta. Ojalá no pase, que ganemos bien y podamos celebrarlo un poco antes, pero si pasa, ahí estaré", señaló entre risas

Son siete finales en los últimos ocho años. Oslo será la sexta final consecutiva de la Champions para un vestuario que quiere seguir haciendo historia. Cada una de ellas ha sido distinta por diferentes motivos. “Aquella final influye (Bilbao, 2024); siempre quieres una revancha. Nosotras estamos tranquilas y creo que llegamos en un buen momento. Sabemos que el Olympique es uno de nuestros grandes rivales, con jugadoras de mucho nivel y un gran entrenador", recalca Vicky.

Un enemigo conocido

"Al final estuvo aquí, nos conoce, y nosotros también lo conocemos a él", destacó Pina sobre Jonatan Giráldez. "Creo que ese conocimiento mutuo es un plus, pero tampoco hay que darle más vueltas. Será un partido bonito. Es un gran entrenador y seguro que nos costará. Al final, para llegar a la final de la Champions tienes que pasar por muchos partidos complicados durante el año. Creo que ellas han hecho muy buena temporada, nosotras también. Ellas ahora mismo siguen siendo las reinas de Europa, así que creo que serán un hueso duro para nosotras", añade la delantera.

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Oslo dictará sentencia. Y el vestuario del Barça afronta estos días con calma y madurez. Llegar al sábado sin que los nervios les jueguen una mala pasada y pesen más de la cuenta ante una final que será de las más complicadas que ha vivido el equipo azulgrana. Quedan menos de cinco días y la conjura en el vestuario azulgrana es total.