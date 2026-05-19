Paula Blasi regresa de la Vuelta con victoria y exhibición en Durango

Paula Blasi continúa con su primavera fantástica que la está convirtiendo en una ciclista de referencia en el pelotón internacional, del que ya destaca como estrella confirmada entre las mejores corredoras del mundo. Este martes se ha impuesto de forma brillante en la Durango-Durango que se disputaba en carreteras vizcaínas.

La prueba vasca era el retorno de la corredora catalana a la competición después del triunfo alcanzado en la Vuelta. Y no ha decepcionado, sino todo lo contrario, ya que se ha impuesto en solitario después de un ataque a 8 kilómetros de la llegada, de una carrera femenina que ha tenido diversas caídas en la última fase de la prueba, accidentes que Blasi pudo conseguir salvar.

Explosión ciclista

Entró en solitario en Durango, con mucho público, y pudo disfrutar a la hora de alzar los brazos que ya la confirman como favorita en todas las carreras que dispute y después de estrenar unas zapatillas rojas, hechas para ella, como homenaje a la victoria lograda en la Vuelta.

Noticias relacionadas

La corredora de Esplugues de Llobregat inició en abril la explosión ciclista, en esta primavera especial para ella. Ganó la Amstel Gold Race, que pilló por sorpresa a las oponentes a las que derrotó, para presentarse a lo grande en la sociedad ciclista. Luego fue tercera de la Flecha Valona y quinta de la Lieja-Bastoña-Lieja antes de ganar la Vuelta y ahora la Durango-Durango. Se la espera con los brazos abiertos en la Volta que se corre entre el 19 y el 21 de junio.