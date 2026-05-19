Laporta hará un último intento para convencer a Xavi Pascual

Joan Laporta, presidente electo del Barcelona, ha tomado las riendas de la negociación para intentar convencer al técnico Xavi Pascual de que continúe al frente del banquillo azulgrana, después de que el entrenador tenga decidido abandonar el club catalán y firmar por el Dubai al término del curso.

Según apunta EFE de fuentes próximas a la negociación, Laporta, que mantiene una buena relación personal con Pascual, intentará lo que no consiguió el lunes el presidente actual del club, Rafael Yuste, en una reunión que mantuvo con el técnico, y se reunirá con él en un último intento.

De hecho, como paso previo a la reunión entre Laporta y Pascual, uno de los hombres más próximos al presidente electo del Barça, Enric Masip, miembro de la comisión deportiva del club, se reunió este mediodía con el entrenador del Barça en Gavà, lugar de residencia del técnico.

Última bala

La intervención de Laporta en esta negociación se interpreta como una última bala para convencer a Xavi Pascual de que descarte la idea de firmar por el Dubái y pueda cumplir su contrato con el Barça, aunque, según fuentes del entorno del entrenador, el movimiento de Laporta seguramente llega demasiado tarde.

El encuentro se producirá después de que este lunes Xavi Pascual comunicara a Rafael Yuste, presidente interino de la entidad, su decisión de abonar la cláusula de rescisión que figura en su contrato, superior a los 400.000 euros, y dejar el equipo azulgrana a final de esta temporada.

El técnico de Gavà ya se había reunido con representantes de la entidad azulgrana la semana pasada, un encuentro que evidenció el distanciamiento entre ambas partes, y no fue hasta este pasado fin de semana cuando tomó la decisión de abandonar el Palau Blaugrana en junio.

Contrato hasta 2028

Pascual cuenta con una oferta del Dubai Basketball, que en su segundo curso en la Euroliga aumentará la inversión en la plantilla con el objetivo de disputar la Final a Cuatro de Abu Dabi y ofrecerá al técnico un salario muy superior al que percibe en el Barça. Además, el preparador catalán ha recibido el interés de otros aspirantes a ganar la máxima competición continental.

Pascual llegó al banquillo del Barça en sustitución del destituido Joan Peñarroya en noviembre pasado con un contrato hasta 2028 y había expresado públicamente en más de una ocasión las dudas acerca de su continuidad, que supeditaba a la confección de una plantilla capaz de competir por la Euroliga.

Tras un inicio fulgurante, el distanciamiento entre Pascual y la directiva se evidenció con el avance de la temporada debido a la falta de inversión, algo que ya había sucedido en los dos cursos anteriores. Sin embargo, el club siempre ha achacado el problema a la falta de 'fair play' financiero y no estar en la regla 1:1 para invertir en el equipo, algo que podría solucionarse con vistas a la próxima ventana de fichajes.

Fichajes ya cerrados

Con independencia de ello, el club catalán ha prometido un incremento de presupuesto para la próxima campaña, de 28,5 a unos 36 millones de euros brutos de salarios, que, sumado a la reestructuración de una plantilla que será prácticamente nueva, ofrecerá opciones para competir con más garantías.

A falta de confirmación oficial, el Barça ya habría cerrado los primeros fichajes para la próxima temporada: los pívots Josh Nebo y Moses Wright, y el ala-pívot Olivier Nkamhoua; así como la llegada del base Mike James.

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Con la continuidad de Xavi Pascual más lejos que cerca del Palau Blaugrana, desde la entidad azulgrana ya se han movido para buscar candidatos al banquillo. El griego Vassilis Spanoulis y el español Ibon Navarro, que acaba contrato con el Unicaja, son los primeros de la lista.