La gran encrucijada del Girona en Montilivi por la salvación

La derrota del domingo en el Metropolitano, combinada con el resto de resultados, ha abocado al Girona a tener que jugarse la permanencia en Primera División a una sola carta. Un todo o nada el sábado contra el Elche en Montilivi en la última jornada (21.00 h.). Ganar es salvarse; empatar o perder significa caer a Segunda.

Decía Míchel el pasado miércoles que el partido contra la Real Sociedad era el más importante de la historia del Girona. No se ganó, pero, afortunadamente, tampoco se perdió, lo que permite al equipo llegar al último día dependiendo de sí mismo en un partido que, ahora sí, puede ser uno de los más importantes de la historia de la entidad. Si se gana, se sumará un curso más en Primera y se añadirá confianza al proyecto; si no, el golpe será fuerte. En todos los sentidos: deportivo, económico y estructural, con una Ciudad Deportiva que no avanza y un nuevo estadio fantasma.

Centrémonos en la vertiente deportiva. Míchel ya lo hizo inmediatamente después del pitido final de Muñiz Ruiz en Madrid. No era el momento de criticar la poca pólvora de los suyos ni de reprochar nada, sino de remar hasta el sábado a las once de la noche. Después, ya habrá tiempo para tomar decisiones. ¿Está preparado el equipo para ganar una final así? «Sí», decía el técnico, convencido de la capacidad del vestuario para salir adelante.

Miquel y Juanpe, abatidos, después del 0-1 de Elche en 2020. / Aniol Resclosa

¿Y el club, lo está? Históricamente no se puede decir que las últimas experiencias le hayan ido demasiado bien a un Girona que tiene muy fresco el recuerdo de grandes disgustos a un partido en Montilivi. Uno, precisamente, contra el Elche en el curso 2019-20, en la vuelta de la final del play-off para subir a Primera, cuando un gol de Pere Milla en el añadido dio el ascenso a los ilicitanos.

Aquel día maldito no es el único recuerdo negro para los gerundenses en el estadio en los últimos veinte años en partidos a cara o cruz. Un año después, en el curso 2020-21, fue el Rayo Vallecano quien dejó con un palmo de narices a los de Francisco y celebró el ascenso en Montilivi (0-2). El Girona había bajado dos años antes tras una derrota contra el Levante en la penúltima jornada (2018-19), en otro partido en el que solo valía ganar para seguir realmente vivo hasta el último día. Perdió (1-2) y bajó virtualmente.

El lema «Som tossuts», del que el club ha hecho bandera, viene, en parte, de esa capacidad de levantarse e insistir después de tantos golpes. Fuertes fueron los que sufrió el equipo en los primeros intentos por subir a Primera. Sobre todo el del famoso día del Lugo, cuando un gol en el añadido de los gallegos (1-1) dejó sin ascenso al joven e inexperto Girona de Pablo Machín (2014-15). Un año después, el equipo tampoco fue capaz de remontar un gol al Osasuna y perdió 0-1 en la final del play-off. El premio sí llegó en 2017 en una «final» ante el Zaragoza en la que, eso sí, solo hacía falta empatar y, con un punto, el Girona subía y los aragoneses se salvaban. Y, lógicamente, no se falló (0-0).

El Girona celebra el gol de Kiko Ratón al Murcia en 2010. / Marc Martí Font

A partir de ahí, las tres finales anteriores fueron todas alegrías. ¡Y qué alegrías! Ya en Segunda A, en el curso 2013-14, en un año muy movido, el equipo se plantó en la última jornada con la necesidad de ganar al Deportivo de la Coruña, ya ascendido, y esperar un par de tropiezos de sus rivales para salvarse. Y lo hizo en la gran noche de Eloi Amagat (3-1) y sin excesivo sufrimiento.

Sí fue de infarto, en cambio, la salvación de la temporada 2009-10. En un partido parecido al del sábado, Girona y Murcia se jugaban una plaza de descenso a Segunda B. Todos los rivales directos hicieron los deberes y obligaban a los de Narcís Julià a, como mínimo, empatar para no bajar. El gol milagroso de penalti de Kiko Ratón (1-1) evitó lo que habría sido un descenso y, posiblemente, la desaparición de un club que vivía una situación económica precaria. Con el empate, el Murcia bajó.

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Más lejos quedan la final de 2008 para subir a Segunda, en la que Montilivi vivió una gran fiesta contra el Ceuta con el gol de Migue (1-0), y la decepción de 2006 ante el Eldense (0-2), que dejaba al equipo un año más en Tercera. Y ahora hace veinte años, el Girona se salvaba de bajar a Primera Catalana remontando un 0-2 en el añadido para ganar 3-2 con goles de Sarabia, Escriche y Rosas.