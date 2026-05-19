Enzo Maresca, el hijo profesional de Pellegrini que aguarda la herencia de Guardiola en el Manchester City

De todos los posibles candidatos para suceder a Pep Guardiola en el Manchester City, ninguno está más preparado que Enzo Maresca. Por lo menos así lo piensan los directivos del club inglés, que han identificado al técnico italiano para relevar al genio de Santpedor a partir de la próxima temporada. A sus 46 años, el exentrenador del Chelsea tiene la misma edad que el catalán cuando este llegó a Inglaterra en 2016, ocupando el lugar que dejaba Manuel Pellegrini. Casualmente, el chileno es la figura que Maresca define como su "padre profesional", aunque Guardiola fue quien le inculcó los principios futbolísticos de entrenador que le han llevado a convertirse en su mismo heredero.

Guardiola y Maresca en el Manchester City. / EFE

Tras una década repleta de títulos, Guardiola parece haber decidido abandonar el conjunto cityzen, y todo apunta a que le sucederá Maresca. El italiano no cuenta con un currículum demasiado extenso en su breve carrera como entrenador, pero en 2025 ganó uno de los pocos títulos que el catalán no ostenta en su palmarés a pesar de haberlo disputado, el Mundial de Clubes. Ocurrió el pasado verano, cuando el Chelsea derrotó al PSG de Luis Enrique con un contundente 3-0. Fue un resultado sorprendente que llamó la atención del Manchester City, que no tardó en ponerse en contacto con su entorno. Tenía contrato hasta 2029, pero abandonó el club de mutuo acuerdo el 1 de enero de 2026 tras encadenar una mala racha de resultados en la que solamente ganó uno de sus últimos siete partidos de Premier.

Parecidos razonables

El Mundial de Clubes no es el único trofeo que Maresca puede presumir a diferencia de Guardiola, pues también levantó la Conference League tras derrotar al Betis de Manuel Pellegrini en la final (4-1). A pesar de conquistar dos títulos en su primera temporada con los blues, la relación con el club se fue deteriorando hasta que ambas partes llegaron a la decisión de separar sus caminos. El italiano exigía un aumento de sueldo, argumentando que había recibido interés por el Manchester City y no estaba recibiendo suficiente apoyo por parte de la directiva. Además, criticó públicamente al departamento médico, pues consideraba que sus restricciones sobre la carga de trabajo de los jugadores eran excesivas y la gestión de lesiones interferían con la selección de su equipo.

Enzo Maresca tras su último partido como entrenador del Chelsea. / DAVID CLIFF / EFE

Aunque muchos aficionados bromean con el parecido físico entre Guardiola y Maresca, los dos técnicos difieren en su carácter frente a la prensa, así como de puertas adentro. Si bien comparten una filosofía de juego basada en la posesión, ambos fueron centrocampistas durante sus carreras como jugadores, presentan personalidades distintas. Si Pep destaca por su sarcasmo, Enzo es todo lo contrario, caracterizado por su seriedad. Además de coincidir en el cuerpo técnico del City, ambos han demostrado tener una obsesión por el trabajo: "Me vi 38 partidos del Liverpool en una semana", admitió Maresca sobre su preparación antes de completar su transición del campo a los banquillos.

De Pellegrini al Manchester City

Sus inicios como jugador se remontan a 1998, cuando debutó como profesional en el West Bromwich Albion. Dos años más tarde, la Juventus pagó 5 millones de euros por él y compartió vestuario con Zidane, Del Piero y Buffon, ganando la Serie A en 2002. Se fue cedido al Bologna y el Piacenza antes de cerrar su primer ciclo en italia con la Fiorentina. En 2005 viajó a Sevilla, donde vivió el punto álgido de su carrera y recibió el MVP de la final de la Copa de la UEFA 2006, anotando dos goles ante el Middlesbrough. En Nervión conquistó 5 títulos: 2 Copas de la UEFA, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Un breve paso por el Olympiacos precedió su regreso a España, donde estrechó una relación con Pellegrini en 2011, cuando este dirigía al Málaga que clasificó a la Champions League, y Maresca era uno de los veteranos del vestuario.

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Enzo Maresca en el Sevilla, 2008. / JULIO MUÑOZ / EFE

Culminó su carrera en Italia jugando para la Sampdoria, ganando la Serie B con el Palermo y retirándose definitivamente en el Hellas Verona en 2017, Al cabo de un año, Pellegrini llamó a Maresca para que fuera su segundo entrenador en el West Ham United. Ganó la Premier League 2 como entrenador del filial del Manchester City, antes de dirigir 14 partidos al Parma de Serie B en 2021, de donde fue despedido. Aunque su primera experiencia como entrenador principal no tuvo éxito, le sirvió para ser nombrado asistente de Pep Guardiola hasta junio de 2023, participando en el triplete de los 'Sky Blues'. Ascendió al Leicester City a la Premier en su primera temporada con los 'Foxes' antes de que el Chelsea pagara la cláusula de rescisión de 10 millones para convertirse en su cuarto entrenador desde la marcha de Roman Abramovich, sustituyendo a Mauricio Pochettino.