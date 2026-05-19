El ciclista Jaume Guardeño, trasladado al Institut Guttmann después de varias semanas en coma

Todo era felicidad en el equipo Caja Rural. Regresaba al Tour después de casi 40 años de ausencia e iba a hacerlo con dos amigos residentes en Barcelona como jefes de fila; Jaume Guardeño y Abel Balderstone, que animaron una Vuelta 2025 de escaso protagonismo local. Jaume, 23 años, una de las mejores promesas del ciclismo español, sufrió un accidente muy grave el 30 de marzo, apenas dos días después de acabar la Volta, en un día normal de entrenamiento después de salir de su casa de Caldes de Montbui, donde había fijado la residencia.

El conjunto Caja Rural comunicó este martes que el joven corredor de Altea ingresaba en el Institut Guttmann de Badalona ya que afronta “lesiones de gravedad” que merecen tratamiento en un centro especializado como el barcelonés, centro de referencia especializado en neurorrehabilitación y tratamiento de lesiones neurológicas graves.

Respeto a la familia

Guardeño fue evacuado en helicóptero desde el lugar del accidente y conducido de urgencia al hospital Parc Taulí de Sabadell. Allí permaneció en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue intervenido de urgencia para tratar de estabilizar las lesiones neurológicas que sufría. Guardeño se cayó por culpa de una piedra e impactó con la cabeza contra un vehículo que circulaba en sentido contrario.

La familia, desde el primer instante, pidió respeto a la intimidad y sólo el equipo Caja Rural ha ofrecido desde abril contados partes para informar de la evolución que, por desgracia, nunca ha sido halagüeña. Este martes, el conjunto navarro, en nombre de la familia Guardeño ha agradecido el trato recibido en Sabadell por parte de los profesionales que han atendido al corredor profesional, en especial al equipo de lesionados críticos y semicríticos de la UCI del hospital Parc Taulí.

Fijo para el Tour

Hasta el momento, Guardeño, que era fijo para el Tour, acumulaba excelentes actuaciones en etapas de montaña donde siempre había destacado como un prometedor escalador. Acabó la Vuelta en 14ª posición y la última carrera en la que participó fue en la Volta, donde destacó como el tercer mejor posicionado en la clasificación de los jóvenes.

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Dejó la casa familiar de Altea para estudiar Fisioterapia en Barcelona mientras demostraba su talento como escalador hasta la grave caída sufrido en un entrenamiento que sólo servía para recuperar las piernas después del desgaste de la Volta y varias temporadas después de debutar con éxito en la Volta a Portugal, la ‘Grandissima’. En 2023 y 2024 terminó la carrera lusa como mejor corredor menor de 23 años.