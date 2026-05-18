El Real Madrid confirma oficialmente el portazo a Dani Carvajal

Dani Carvajal deja el Real Madrid. Muy en contra de su voluntad y con el sabor amargo de ser empujado a ello por el club, el lateral se ha visto obligado a encarar la salida en un mes complicado en el que además se ha quedado sin Mundial. La decisión de arrinconarlo en el banquillo de Álvaro Arbeloa, con quien mantiene una relación distante porque el de Leganés fue quien 'jubiló' al técnico cuando llegó desde la cantera al primer equipo, le ha costado perderse una Copa del mundo a la que llegaba como capitán y con la complicidad del seleccionador Luis de la Fuente. Pero Arbeloa no le ha dado minutos cuando ya estaba todo decidido y eso le ha cerrado de un portazo sus opciones de estar en el Mundial de este verano.

El lateral se marcha con 6 Copas de Europa en su palmarés, igualando el histórico registro de Paco Gento. En sus 23 temporadas en el Real Madrid, diez en la cantera y trece en el primer equipo, ha conquistado 27 títulos. Ha disputado 450 partidos y ha marcado 14 goles, uno de ellos el que abrió el triunfo en la final de la última Champions conquistada, esta vez en Wembley ante el Borussia Dortmund. Carvajal quedará para siempre en la historia del club porque fue el canterano elegido para poner la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en su día junto a Alfred Di Stéfano. El próximo sábado recibirá el homenaje del Santiago Bernabéu en su último partido como madridista.

COMUNICADO OFICIAL.18/05/2026

El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia.

Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol. Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles. Con la selección de España, ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.

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Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”. El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.