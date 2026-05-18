Manolo salva al Espanyol y desea cumplir su año extra de contrato: "La felicidad es enorme, parece que hayamos ganado la Champions"

En apenas cinco días el Espanyol escapó del lío en el que estaba metido después de encadenar 18 partidos sin ganar, la segunda peor racha de toda su historia. Los triunfos ante el Athletic y Osasuna sellaron la salvación del cuadro perico. No fue necesario ni recurrir a la última jornada, como ocurrió el año pasado en el duelo ante Las Palmas, para poder proclamar que el Espanyol es de Primera.

El equipo perico afrontará esa última cita ante la Real Sociedad con 45 puntos y partiendo de la undécima posición. Incluso tendrá opciones remotas de entrar en Europa si gana. Manolo González ha cumplido el objetivo en un curso con dos caras que ha dejado momentos para todo. Una vez sellada la permanencia, su contrato se extiende automáticamente hasta 2027, tal y como acordó con el director deportivo Fran Garagarza en julio del pasado año.

En busca de la estabilidad

Será Monchi, el nuevo director general deportivo, el que decida finalmente si apuesta por un movimiento en el banquillo o da continuidad al proyecto de Manolo. "Yo no quiero marcharme de aquí, tengo un año más de contrato y quiero seguir en el Espanyol. Me iré si veo que la gente no quiere que esté. He sufrido mucho, pero estoy fuerte. Sabía que lo sacaríamos adelante", aseguró el gallego tras la victoria en Pamplona. "Quiero que el club consiga estabilidad. No es un tema de Manolo González, es un tema del Espanyol, de que el club mejore y pueda dar pasos delante de una puñetera vez".

Necesitaba una semana como esta última el cuadro blanquiazul para liberar las tensiones acumuladas tras una segunda vuelta inexplicable. "Parece que hayamos ganado la Champions. Es una felicidad muy grande. Estos jugadores han sufrido por subir, porque tuvimos que subir en un play-off complicado, y este año también han sufrido muchísimo. Llegar a esta situación se hace complicado y no tengo una explicación futbolística. La única que puedo encontrar es mental. El partido del Athletic nos liberó mucho y eso ha cambiado todo", reflexionó Manolo, que acabó manteado por sus jugadores en El Sadar.

"Como una familia"

El preparador siempre tuvo el aval del vestuario, lo que evitó una destitución que en otros contextos habría sido fulminante. "Lo hemos sacado como una familia. Llega un momento que es un tema de cabeza. Vienes de una dinámica mala, ves que el margen que tenías desaparece y gestionar eso dentro del vestuario es complicado. Hemos tenido partidos que era increíble no haberlos ganado", insistió el técnico, que confía en un futuro más sereno. Para ello será necesario un esfuerzo de la propiedad liderada por Alan Pace y una mayor inversión en fichajes.

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Manolo González celebra la victoria en Pamplona con Cabrera y Expósito detrás. / JESÚS DIGES / EFE

El preparador también expresó su "agradecimiento eterno" a la afición. Es cierto que la racha negativa causó cierto recelo en los hinchas, pero el carisma y el sentimiento perico de Manolo acabaron triunfando. Este domingo escuchó gritos de "Manolo quédate" procedentes de los 700 hinchas que acudieron a Pamplona para disfrutar de un triunfo enorme que mantiene al Espanyol un curso más en la élite.