El interrail de Mourinho, por Lluís Carrasco

Hay noticias que uno recibe con lágrimas de emoción en los ojos, y luego está el retorno de José Mourinho, que supera todo lo anterior. Brutal. Desde la perspectiva culé, Mourinho siempre fue ese regalo que el madridismo nunca supo entender del todo. Un entrenador que convirtió al equipo blanco en una mezcla de 'Gladiator' de Ridley Scott y la sórdida 'Blue Velvet' de David Lynch con sus moteles inquietantes de lucecitas rojas.

El hombre que logró que medio planeta asociara el escudo blanco con la violencia dentro y fuera del terreno de juego con declaraciones propias de un señor de embudo en la cabeza. Qué tiempos aquellos... Pepe repartiendo cariño, Ramos haciendo oposición a las tibias rivales y Mourinho quejándose de la desaparición de una grada sur de Vallecas, que en realidad nunca ha existido, como si Netanyahu la hubiese bombardeado. Puro espectáculo. Pero no todo es criticable, cierto: hay que poner en valor la capacidad del portugués para fracasar en distintos idiomas y campeonatos. United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica... Mourinho ha convertido su carrera en un tour de derrotas, incendios tácticos y victimismo. Un auténtico Interrail del drama.

Vinícius, Mbappé, Florentino

Por eso, sinceramente, y desde Barcelona, solo podemos desear su pronto regreso al ecosistema madridista. Y si además coincide con el blindaje vitalicio de Vinícius como líder espiritual del desquicio arbitral y con Mbappé aprendiendo que "defender también existe", el éxito está garantizado. Para el Barça, claro.

Y qué decir de Florentino Pérez. Un hombre capaz de vender una derrota europea como un máster en excelencia empresarial y que asegura que sus jugadores se hostian a diario en el vestuario, pero que lo tapan, mientras defienden y cantan como una comparsa gaditana en carnaval.

¿Que tal vez el Barça no tenga un duro o 'fair-play' para verano? "Cap problema, amics". Mourinho que dirija, Vinicius que lidere, Mbappé que pasee y Florentino que salga reelegido hasta que Puigdemont proclame lo votado en el referéndum del 1 de octubre... Y lo demás... Lo demás ya, si eso.