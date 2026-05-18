Hansi Flick oficializa la renovación con el Barça hasta 2028

Hansi Flick ya reveló la pasada semana que había acordado su renovación con el FC Barcelona. Solo faltaba la firma y la foto testimonial. Eso se ha producido esta mañana en un acto privado en el despacho de Joan Laporta en las oficinas del club. El técnico alemán queda ligado a la entidad azulgrana hasta 2028, más un año opcional.

La renovación de Flick asegura la continuidad del proyecto triunfal que comenzó hace dos temporadas. Una apuesta de Laporta y Deco que les ha salido muy por encima de cualquuier expectativa optimista. No solo ha ofrecido una versión brillante sobre el terreno de juego, sino que además ha tejido una complicidad con la afición raramente vista. Cuesta recordar un entrenador que genere la unanimidad en el aprecio de Flick.

El técnico optó por esperar a final de temporada y a sellar el título de Liga para firmar la renovación con un club en el que ha sentido querido y que ha sacado de sí mismo un lado meditarráneo que posiblemente ni él conocía. A su favor ha remado también la sintonía desde hace años entre su agente, Pini Zahavi, y Laporta. El acto protocolario se ha realizado después de que el presidente en funciones Rafa Yuste, el primer capitán Ronald Araújo y el propio Flick depositaran en las vitrinas del Museo del Barça la Liga 2025-26. En el acto estuvo también Laporta.

Balance magnífico

El balance del alemán hasta la fecha es sumamente positivo: dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas. Más de ello de lo tangible, Flick ha sabido apadrinar la nueva generación de jóvenes futbolistas que suben de La Masia, a los que ha tenido que recurrir ante las estrecheces económicas. La apuesta no solo ha sido formidable en lo deportivo, sino también en lo emocional.

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Flick, junto a Araujo, en el acto de entrega del trofeo de la última Liga en el Museo del Barça. / Valentí Enrich / SPO

Cuando venza el contrato, en junio de 2028, y si no sucede ningún accidente típico del fútbol por el medio, Flick tendrá 63 años y deberá decidir si ejecuta el año prorrogable. Ha repetido que quiere retirarse de los banquillos en el Barça y también que desea inaugurar el Camp Nou completado, algo que no sucederá hasta finales de 2028. La extensión se hace pues necesaria. Dos años en fútbol son muchos, así que ya se verá.