Flick se asoma a la "difícil" y cara sucesión de Lewandowski: de Julián Álvarez a Joao Pedro

Con las lágrimas de Lewandowski, un goleador polaco que vivió toda una vida en Dortmund y luego en Múnich bajo el rigor alemán, que se ha hecho más mediterráneo que nunca, aún esparcidas por el Camp Nou, el Barça rediseña la arquitectura de su ataque. Es un cambio sustancial. No busca un nuevo ‘nueve’ sino que es, en realidad, algo mucho más profundo.

No hay en el mercado un tipo como Lewandowski, un artista del gol, dispuesto a subirse a la aventura azulgrana en tiempos de penumbra. Ni tampoco el club tiene el potencial económico para quebrar voluntades ajenas como las del Atlético de Madrid, quien prefiere que Julián Álvarez, el delantero deseado por Deco, el director deportivo, y Flick, el técnico, recale antes en el Paris SG. En Francia le dan más dinero y menos problemas al Cholo que ver a diario al exjugador del City por la Liga española. Y el Barça sabe lo que quiere. Pero el problema, un verano más, es cómo conseguirlo.

Asociativo y con gol

Quiere, como recordó el entrenador alemán, "un delantero que se asocie" a un ataque liderado por la creatividad sin fin de Lamine Yamal, la verdadera estrella, y la generosidad de Raphinha, a quien tanto ha añorado en los momentos claves de esta pasada temporada, castigado por su fragilidad muscular.

Quiere un ‘nueve’ que se asocie y, al mismo tiempo, tenga capacidad productiva para que los goles del Lewandowski (119 en cuatro años, con una media de casi 30 por temporada) no se pierdan en este complicado tránsito.

Robert Lewandowski se despide del Camp Nou / JORDI COTRINA

Es un relevo gestado desde hace tiempo en los despachos de Deco, definido el orden de las prioridades. El primero es (o era) Julián Álvarez. Tan caro e inaccesible aunque eso no implique que el Barça no lo intente hasta el último momento a pesar de que el Atlético pida más de 100 millones por él.

El segundo que podría ser ya hasta el primero es Joao Pedro, el joven del Chelsea, a quien la llegada de Xabi Alonso dispuesto a construir un proyecto sólido en Stamford Bridge y desde cero dificulta el plan azulgrana. Hace un año, el club inglés pagó 63,7 millones de euros al Brighton por él.

Simeone y Julián Álvarez. / Juanjo Martín / EFE

Queda también Lautaro Martínez, el jugador del Inter, quien también figura, según reveló la Cadena SER, en esa horquilla de candidatos. Al igual que Vlahovic, a quien su condición de asequible (queda libre el delantero de la Juventus, pero no figura en los primeros lugares de la lista) no le garantiza nada. "

Es fácil decir vamos a sustituir a Lewandowski, pero Robert es muy especial", confesó un también emocionado Flick. "No será fácil encontrarlo, no", añadió el técnico azulgrana, asumiendo que "necesitamos un nueve conectado con el equipo, pero que también haga goles".

La inversión más cara de la segunda etapa Laporta

Y todo lo que busca el Barça vale dinero, mucho dinero. Es, por lo tanto, la inversión más alta en la segunda etapa de Joan Laporta en la presidencia. Superará, a no ser que termine siendo Vlahovic, los 60 millones pagados por Dani Olmo o los 27 que costó ejecutar la cláusula de rescisión de Joan Garcia para sacarlo del Espanyol. Además, Flick se asoma también a un escenario absolutamente desconocido.

Hansi Flick y Joan Laporta emocionados antes de la entrega de trofeos por la conquista del título de Liga en el Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

Busca un ‘nueve’ después de que solo haya trabajado con Lewandowski. Lo tuvo en el Bayern y se lo encontró después en el Barça. No conoce a otro, por más que en su errático paso por la selección alemana usara, por ejemplo, en el Mundial de Catar 2022 -caía eliminado en la primera fase- a dos jugadores muy dispares para ese rol tan estratégico: Thomas Müller y Kai Haverz. Ninguno era, por lo tanto, un verdadero especialista del área como el polaco.

A ese desafío se enfrenta el Barça, consciente de que no puede equivocarse en tan decisiva elección. Ni en la elevada inversión económica ni tampoco en el tipo de goleador escogido. Es el ‘nueve’ que debe vivir, exprimir y aprovechar los mejores años que están por venir de Lamine Yamal.

"Tenemos claro lo que queremos hacer. Está claro, pero hay que esperar" Hansi Flick — Técnico del Barça

A Flick, además, le encanta jugar y trabajar con ese tipo de delanteros, condicionado por la exitosa cohabitación con Lewandowski, que le ha hecho ganar todos los títulos de su carrera como entrenador en dos clubs distintos. Cuando no lo tuvo con Alemania, se quedó en blanco. De ahí el nuevo mundo en el ataque que le queda a partir de ahora al técnico.

"Tenemos claro lo que queremos hacer. Está claro, pero hay que esperar", dijo cuando le preguntaron por si albergaba la idea de cambiar de casa a Lamine. O sea, quitarlo de la banda derecha y darle el disfraz de ‘falso nueve’, clonando los pasos trazados en su día (2009) por Guardiola con Messi. "No será fácil, pero lo probaremos todo", sentenció Flick, quien ya añora el oficio y la jerarquía de Lewandowski, el único verdadero ‘nueve’ que ha conocido en su carrera en los banquillos.

Robert Lewandowski se despide del Camp Nou / JORDI COTRINA

Y Laporta, que ha vivido tranquilo y relajado desde la llegada de Flick (dos Ligas consecutivas desnudando al Madrid de Mbappé además de sumar cinco de los seis títulos domésticos en este período), tiene ahora que devolverle ese sosiego acertando en el ‘nueve’ que eleve al Barça a otra dimensión para asaltar la Champions, el territorio prohibido desde hace más de una década.