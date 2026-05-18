Desgracia para Fermín: pasará por el quirófano por una fractura y se queda sin Mundial

Fermín López disputó una meritoria primera parte del domingo ante el Betis. En el descanso fue reemplazado por Alejandro Balde. Para dosificar esfuerzos, se pensó. En realidad, notó unas molestias en el quinto metatarsiano de su pie derecho. No fue mera precaución. El vigoroso jugador onubense pasó esta mañana por pruebas médicas para conocer el alcance del daño y según el comunicado del FC Barcelona sufre una rotura. Por los plazos que reclaman este tipo de lesiones no se recuperará a tiempo para el Mundial, a la vuelta de la esquina. Una auténtica desgracia para el futbolista de El Campillo.

El jugador, de 23 años, quería evitar a toda costa el quirófano. Pero no será posible. El club no da plazos de recuperación, pero todo apunta que estará unos dos meses de baja. Significa el adiós al Mundial de EEUU, Canadá y México que comienza el 11 de junio, o sea, dentro de poco más de 20 días. Luis de la Fuente divulga el próximo lunes la lista de los 26 convocados y Fermín tenía un sitio asegurado, posiblemente incluso como titular. El debut de España se producirá el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta.

Estupenda temporada

Viene Fermín de completar una temporada excelente con el FC Barcelona, saldada con 6 goles y 9 asistencias en 30 partidos. Empezó compitiendo por un puesto con Dani Olmo y acabaron siendo compatibles, en particular porque Hansi Flick desplazó al andaluz a una posición más de extremo en las últimas fechas. Fundamental ha sido en la rúptura a los espacios con su fútbol trepidante y en la presión tras pérdida. La percusión del equipo campeón de Liga.

Todas estas buenas sensaciones se han ido ahora al traste con la lesión que se produjo en el encuentro intrascendente ante el Betis, la penúltima jornada de Liga.

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Fermín López celebra la victoria sobre Osasuna al final del partido de El Sadar. / Villar López / EFE

El jugador andaluz ya disputó la última Eurocopa del 2024 en Alemania con la selección española. Ha sido 7 veces internacional y su valor de mercado alcanza ahora los 100 millones, según Transfermarkt. En los Juegos Olímpicos de París se proclamó campeón con un papel protagonista, siendo el mejor del torneo con seis goles, dos de ellos en la final contra Francia (3-5) en el Parque de los Príncipes.