Liga inglesa
El Arsenal roza la Premier con un triunfo por la mínima ante el Burnley
El equipo de Arteta se impuso a un rival ya descendido con un gol de Kavertz y ya será campeón este martes si el City no vence al Bournemouth.
El Arsenal se han acercado al título la Premier League 2025-26 después de vencer este lunes, en la penúltima jornada, al Burnley (1-0), en el que un solitario gol del alemán Kai Havertz valió a los de Mikel Arteta para mantener su ventaja en la clasificación sobre el Manchester City de Pep Guardiola.
Los 'gunners' acosaron la meta rival en el primer cuarto de hora del duelo en el Emirates Stadium, con remates de Bukayo Saka y Kai Havertz y un disparo al palo de Leandro Trossard, y fue una combinación entre los dos primeros la que deshizo la igualada. En el minuto 37, el inglés puso un balón de saque de esquina y el alemán, de cabeza, lo envió al fondo de la red.
Larguero de Eze
Saka pudo incrementar la renta antes del descanso con un remate de rosca que se marchó rozando el palo, y en la reanudación, justo después de una ocasión del Burnley, Eberechi Eze estrelló el esférico en el larguero. La tensión se mascó en el Emirates cuando Havertz realizó una entrada a la altura de la espinilla a Ugochukwu que el colegiado no sancionó, y el partido fue muriendo hasta la victoria local final.
Con ello, los de Mikel Arteta dan un paso casi definitivo hacia la conquista del título. Ahora mismo, aventaja en cinco puntos (82) al Manchester City (77), que cuenta con un partido menos, el que disputará este martes contra el Bournemouth. Si el conjunto de Pep no vence el Arsenal ya será campeón. Si gana el City, los 'gunners' deberán esperar a la última jornada. Lograrían el título superando al Crystal Palace en Selhurst Park.
- MotoGP, en directo: entrenamientos libres y última hora del Gran Premio de Catalunya en Montmeló
- La incertidumbre de Fermín: miedo a perderse el Mundial por lesión
- Lewandowski anuncia su marcha del FC Barcelona: 'Catalunya es mi lugar en la Tierra
- Di Giannantonio vence en Montmeló en una carrera escalofriante en la que Àlex Márquez y Zarco acaban en el hospital
- Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”
- El Bernabéu saca de quicio a Florentino y baja el pulgar a Mbappé
- Mbappé desata la tormenta perfecta en el Real Madrid: 'Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla
- Virginia Torrecilla, exfutbolista del Barça y el Atlético: 'Alexia Putellas es una jugadora que ha nacido para hacer historia