Ansu Fati recupera la sonrisa en Mónaco y revive un sueño mundialista con su olfato goleador

"El tiempo vuela. Un día te arrepentirás si no alcanzas tu potencial", le dijo Mourinho a Dele Alli en 2019 cuando la joven estrella inglesa empezaba a perder su camino en el fútbol de élite. Palabras sabias del que será el próximo entrenador del Real Madrid, y con las que se puede reflejar Ansu Fati, el delantero de 23 años cedido al Mónaco por el Barça.

A diferencia del exfutbolista del Tottenham, el hispanoguineano sí ha logrado enderezar su carrera tras tocar fondo con un largo historial de lesiones prematuras. Todo apunta a que el club francés efectuará la compra del futbolista español tras firmar la mejor temporada goleadora de su trayectoria como profesional, y con la que ya se ha ganado un sitio en la prelista del Mundial de Luis de la Fuente.

Desde que aterrizó en el principado en verano de 2025, el canterano de La Masia se ha reencontrado con el gol, un elemento fundamental para la confianza y la valoración de un jugador en su posición. Sus 12 goles en todas las competiciones superan los 10 que marcó en la 22-23 con el Barça, que le renovó hasta 2028 con la esperanza de que pudiera recuperar su mejor nivel.

Así lo ha hecho Ansu lejos de España y el foco azulgrana, bajo la dirección de Adolf Hütter y Sébastien Pocognoli. El primero fue quien pidió su incorporación y le dio la oportunidad que necesitaba, mientras que el técnico belga llegó tras el despido del austriaco y mantuvo a Ansu en sus planes, quien ha respondido con 3 goles en sus últimos cinco partidos.

Olfato goleador

Aquel joven que llegó a coincidir con Leo Messi antes de que Lamine Yamal tomara su relevo en el Barça ha dejado de ser un regateador para convertirse en un finalizador. Cuando debutó con el Barça, se apoderó de la banda con su capacidad de desborde, y aunque también demostró tener olfato de auténtico depredador del área, nunca elevó tanto sus cifras de cara a puerta como lo ha hecho esta temporada. Ansu ha terminado el curso con más goles que cualquier miembro del tridente titular del PSG, campeón de la Ligue 1 y finalista de la Champions League por segunda temporada consecutiva. Ha marcado 11 goles en 25 partidos, más que los 10 de Ousmane Dembele, 8 de Kvicha Kvaratskhelia y 7 de Desiré Doué.

La última jornada de liga fue agridulce para el delantero español, pues volvió a encontrar el fondo de la red, pero su equipo perdió 5-4 tras ponerse 1-4. Un potente trallazo de fuera del área. El Mónaco ya lo tenía difícil para meterse en Champions tras perder contra el Lille en la penúltima jornada, y su derrota el domingo solo confirmó que dependerá de la final de Copa de Francia para jugar en la Conference League el año que viene.

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Necesita que el Lens se proclame campeón frente al Niza el próximo 22 de mayo en el Stade de France. En cualquier caso, el club francés ha manifestado su intención de quedarse con Ansu Fati tras una prometedora campaña en la que logrado evitar lesiones de gravedad, y ha vuelto a recuperar la sonrisa, el olfato goleador y un sueño mundialista.