Àlex Márquez se perderá, como poco, los grandes premios de Italia y Hungría

Mientras muchos creen que Marc Márquez (Ducati), nueve veces campeón del mundo de motociclismo, podría estar intentando recuperarse a tiempo para participar en el Gran Premio de Italia, que se celebra, la próxima semana, en el rapidísimo trazado de Mugello, su hermano Àlex, que sufrió un espectacular y escalofriante accidente al tragarse, de sopetón, la KTM de Pedro Acosta, que se quedó sin motor por culpa de un fallo eléctrico, ya ha vuelto hoy a su casa de Madrid después de que, la misma tarde-noche del domingo, fuese operado de la fractura que sufrió en su clavícula derecha.

El mayor problema del 'Pistolas' no es, no, la rotura de su clavícula sino la pequeña fractura que sufre en la vertebra nº 7, que, pese a no requerir operación alguna, le mantendrá fuera de los circuitos, como poco, durante cinco o seis semanas de reposo cervical. La fractura está fija y alineada, lo que le permite a Àlex recuperarse de ella simplemente con reposo, pero reposo riguroso durante semanas, tal y como le recomendó el doctor Bartolomé Fiol, uno de los grandes especialistas de columna vertebral, que ya ha tratado a los hermanos Pol y Aleix Espargaró.

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Así que mientras Marc se piensa si acudir o no a Mugello, aunque las informaciones que posee El Periódico en este sentido es que 'Il Cannibale' también se sentará la carrera de Mugello, para regresar mucho mñas fuerte en Balaton (Hungría), donde, el pasado año ya logró el doble, 37 puntos, ganando el sábado y el domingo, Àlex deberá reposar esta semana sin carrera y ver los grandes premios de Italia (31 de mayo) y Hungría (7 de junio) por televisión.