GOLF
El inglés Aaron Rai, el golfista que juega con dos guantes, gana el PGA Championship y Rahm acaba segundo
Aaron Rai, un inglés de madre keniata que nunca había ganado un torneo mayor, se impuso en el PGA Championship, el segundo grande de la temporada. Un impresionante putt de más de 21 metros en el hoyo 17 selló el triunfo de un golfista de 28 años y número 44 del mundo que tiene la peculiaridad de usar dos guantes, uno en cada mano, al golpear los hierros. Jon Rahm acabó segundo, a tres golpes del campeón, en una actuación formidable. Le faltó poco para alzar con el único 'major' jamás conquistado por un jugador español.
Rai ha tenido una actuación creciente. Par el primer día, uno bajo par el segundo, tres bajo par el tercero y este domingo firmó un -5, para un -9 en total en el Aronimink Golf Club de Pennsylvania, en las afueras de Filadelfia. Un campo de 'greens' ondulantes y caídas difíciles que el inglés ha sabido domar como nadie.
El triunfo empezó a vislumbrarse con un eagle en el hoyo 9, rematado con cuatro birdies en el tramo final. Hacía más de un siglo, desde 1919, que un británico no ganaba el PGA. Él es el segundo de la historia. Por este éxito en Pennsilvania se embolsa 3,7 millones de dólares y deja atrás los diferentes dolores que le castigaron al principio de temporada.
Pero, ¿por qué usa dos guantes? Lo explicó en una entrevista. “Me regalaron estos dos guantes. El fabricante me envió un par y adquirí el hábito de usarlos. Luego, unas semanas más tarde, mi papá se olvidó de poner ambos en la bolsa, así que tuve que jugar con solo uno. Fue terrible. No podía jugar, no podía sentir el agarre, así que desde entonces siempre he usado ambos guantes".
Rai disfrutó de magníficas sensaciones con el putt. A Rahm es lo que le faltó precisamente, precisión en el green. Aun asi, selló el mejor 'major' desde que se marchara al circuito LIV. Logró el sexto podio en un torneo grande, incluido los dos títulos de su carrera. Acabó segundo empatado con el estadounidense Alex Smalley.
Buena actuación del catalán David Puig, el segundo mejor español en Pennsylvania. Llegó a la última jornada con -1 y en la jornada final cumplió con el par del campo. Le permitió acabar en el top 25.
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