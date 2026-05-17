Xabi Alonso, nuevo entrenador y mánager del Chelsea: "En este equipo hay mucho potencial"

El Chelsea ha confirmado este domingo el fichaje del español Xabi Alonso como su nuevo entrenador para las próximas cuatro temporadas.

El donostiarra, cuyo último trabajo fue el Real Madrid, de donde fue despedido en enero, llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el Chelsea echó en abril debido a una mala racha de resultados. Empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes.

"Uno de los más grandes"

"Es un honor entrenar a este equipo. Veo mucho potencial en él", aseguró Xabi Alonso, quien agregó que su objetivo es competir de forma consistente al más alto nivel y ganar títulos. "El Chelsea es uno de los clubs más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club", agregó el técnico en sus primeras declaraciones como preparador de los 'blues'.

"En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".

"La cultura adecuada"

"Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar títulos", remarcó el donostiarra.

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Xabi Alonso es el sexto entrenador de la propiedad estadounidense que dirige el club desde que Roman Abramovich tuvo que venderlo en 2022 por su vinculación con Rusia, tras el estallido de la guerra de Ucrania.