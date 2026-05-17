Oriol Jara, productor de televisión, guionista de humor y creyente: “Fue un error admirar a personas con dinero y prestigio profesional: el único camino es ayudar a desconocidos”

Oriol es socio, junto con Joan Rufas, de una productora audiovisual (Atomic Beat) que crea contenidos para radio ('La solució', en Catalunya Ràdio), televisión (como 'La selva' o 'Fan Zone', en TV3), además de pódcast y documentales en general.

Se le ilumina la cara tras cada palabra que prescribe sobre el Dios cristiano. Sí, el católico, al que llegó tras comprobar otras religiones que no le convencieron. Por ello se encuentra superorgulloso cuando habla de su undécimo libro ('Per què crec en Déu', Grup 62, Destino).

Hubo un día en el que Oriol pensó que Dios era el único camino. “Desde pequeño siempre he sentido la existencia de algo sobrenatural que no podía explicarse tan solo con la materia”. No fue un camino corto, porque pasó y comprobó el judaísmo, con sus 613 mandamientos; durante dos años practicó el islam “con momentos de mucha intensidad, de oración diaria, de algunas abstinencias concretas y rezando en árabe durante cinco veces al día…”.

Lo que le abre los ojos, para Oriol, es el evangelio, porque desmonta cualquier estructura de la religión: “Todas las religiones proponen que Dios está allí, que deseamos tener vida eterna junto a él. Y creo que Jesús es una religión muy poco religiosa, porque Dios nos dice que por mucho que nos esforcemos somos incapaces de llegar a él, pero solo hace falta creerle”.

Oriol Jara y Sergi Mas en El Periódico. / Núria Garrido

Oriol reconoce que a lo largo de su vida ha admirado (y hasta envidiado) a personas con dinero y reconocido prestigio profesional pero que se trataba de un error. Un día se encontró con Gloria, su padrina. Y le dijo que cada noche iba al Raval, Barcelona, miraba a la gente más desesperada, a la que no tiene nada, los llevaba a casa, los aseaba… como si fuera Jesús. Por eso, Oriol cree que, por desgracia, miramos el mundo desde un prisma muy equivocado: “Dios te pone en tu vida a personas así para darnos cuenta de que ese es el camino”.

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