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MotoGP Gran Premio de Catalunya, última hora en directo | Márquez buscará el doblete en Montmeló
Los rivales de Márquez no se fían: creen que Marc aún puede repetir título
El Mundial de motociclismo llega al Circuit Barcelona-Catalunya para celebrar, este fin de semana, su sexta cita. Las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín están dominando el campeonato mientras que la dura caída en el circuito francés de Le Mans dejó a Marc Márquez en la enfermería sin opciones de participar en el Gran Premio de casa.
Empieza el día grande de Montmeló
Ya calientan los motores en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Todo está listo para vivir una jornada de adrenalina y emoción en el trazado catalán.
Hasta aquí la retransmisión de hoy, mañana volvemos para contarles toda la emoción del Gran Premio de Catalunya.
"La primera caída fue por neumático frío, la segunda también, la tercera apreté demasiado y esta última es la que menos entiendo, pero como he dicho antes, son cosas que pasan y mañana será otra oportunidad", zanjó.
"No me gusta realmente correr en España, la verdad, porque hay demasiado ruido y gente. Amo a los fans, pero es demasiado ruidoso todo y cuesta concentrarse. Prefiero correr en cualqueir otro lado y estar más tranquilo", reconoció Martín.
El drama de Jorge Martín
"Hoy me sentía mejor que ayer, había funcionado lo que habíamos cmabiado de ayer. Me sentía fuerte. Este trazado es mucho más complicaod que otros y el 99% de las veces que caemos es por una causa humana. Apretar un pelín de más el freno, cualquier cosa. Hoy he tenido ese problema pero es parte de las carreras", ha reconocido el madrileño en sala de prensa.
Para el de Cervera, una de las mayores dificultades ha sido la gestión de las gomas. "Me ha costado un poco el neumático delantero al final. Tengo que mejorar de cara a mañana en la gestión del neumático delantero", aseveró el catalán.
En referencia a la carrera larga, el ganador de la esprint señaló que "mañana cambia un poco todo". "Es verdad que al principio he tirado demasiado, no he esperado a que entrara en temperatura el neumático delantero. Mañana cambia bastante el papel, porque con la blanda costará llegar al final de carrera. Hay que tener paciencia", precisó.
Sobre el inesperado resultado de las Aprilia a lo largo del fin de semana, Álex Márquez dijo que "sobre el papel todo el mundo decía que era un cirucuito Aprilia y por una mala 'qualy' desapareces. Tenemos que seguir, esto es muy largo, quedan muchísimos puntos en juego y mañana hay que puntuar fuerte para tener opciones", sentenció.
Àlex Márquez, tras la victoria
El piloto español Álex Márquez, ganador de la 'sprint' del Gran Premio de Cataluña, disputada en el circuito Barcelona-Cataluña, su primer triunfo en una carrera corta de la temporada, que, aunque no tiene "el 'flow' que tenía el año pasado", se siente "bien".
"No tengo el 'flow' que tenía el año pasado, pero me siento bien", aclaró Márquez, para acabar subrayando que "la victoria es importante, he sido capaz de volar y coger la fluidez en Barcelona y por eso estoy contento".
Preguntado por la lucha en el tramo final con Pedro Acosta, el pequeño de los Márquez explicó que estaba solo tratando de mantenerse "concentrado". "Sentía la moto muy cerca. He cerrado algunos huecos en los puntos clave, he sufrido al final un poco del neumático delantero. Es ahí donde hay que mejorar de cara a mañana, pero por lo demás me he sentido bien".
Emilio Pérez de Rozas
Àlex Márquez domina con autoridad ante un aguerrido Acosta
No está Marc Márquez (Ducati) y su hermano Àlex (Ducati) le ha hecho, hoy, un favor al ganar la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Catalunya donde Jorge Martín (Aprilia) no puntuó y donde Marc Bezzecchi (Aprilia), el líder del Mundial de MotoGP, solo ha sumado un punto, al acabar noveno.
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